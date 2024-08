OnePlus Nord Buds 2: MAXI SCONTO sugli auricolari wireless (-36%)

I OnePlus Nord Buds 2 sono degli auricolari wireless di altissima qualità con una lunga durata della batteria che oggi puoi acquistare in sconto a tempo su Amazon a soli 44,20 euro invece di 69, per un risparmio complessivo del 36% sul prezzo di listino.

OnePlus Nord Buds 2: 36 ore di musica e cancellazione del rumore

Questi auricolari sono dotati di algoritmo BassWave che regola dinamicamente il suono per offrirti bassi profondi e voci nitide. In questo modo, sia che tu stia ascoltando la tua playlist preferita o immergendoti in un podcast, sentirai ogni dettaglio con una qualità superiore.

Il dispositivo ti assicura poi una cancellazione attiva del rumore fino a 25db che ti dà modo di isolarti dal mondo e goderti la musica senza distrazioni. Se hai un telefono OnePlus, inoltre, l’audio Dolby Atmos e il sintonizzatore Dirac integrato rendono l’ascolto ancora più coinvolgente.

La batteria degli auricolari è pensata per accompagnarti per tutto il giorno: 7 ore di autonomia di ascolto continua, estendibile fino a 36 ore grazie alla custodia di ricarica.

Infine, grazie alla certificazione IP55 contro sudore e acqua potrai usarli anche per l’allenamento o sotto la pioggia, in modo da avere la tua musica preferita sempre con te. Approfitta dello sconto Amazon e acquistali a soli 44,20 euro invece di 69.