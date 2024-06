OnePlus Nord Buds 2: MINIMO STORICO su Amazon (-34%)

C’è una buona opportunità su Amazon sulle OnePlus Nord Buds 2, delle ottime cuffie bluetooth che oggi puoi acquistare al minimo storico assoluto di 45,40 euro invece di 69.

OnePlus Nord Buds 2: le caratteristiche

Le OnePlus Nord Buds 2 si pregiano dell’innovativo algoritmo BassWave che migliorano automaticamente la qualità del suono, garantendo bassi profondi e voci chiare per un bilanciamento ottimale. A questo si combina la cancellazione attiva del rumore, che riduce il rumore ambientale fino a 25 dB: utile per creare un ambiente ultra concentrato e per isolarti dai rumori esterni.

La batteria dura a lungo: con una sola carica le cuffie possono durare da sole fino a 7 ore, ma si arriva a 36 se si prende in considerazione anche la ricarica tramite la pratica custodia.

E poi, oltre alla qualità del suono e alla durata della batteria, le Nord Buds 2 sono costruite per resistere alle condizioni ambientali difficili. Con un grado di protezione IP55, sono resistenti al sudore e all’acqua, rendendole ideali per l’uso durante l’allenamento o in condizioni meteorologiche avverse.

Un prodotto di qualità che combina qualità sonora, cancellazione del rumore, durata della batteria e convenienza: oggi sono tue a soli 45,40 euro invece di 69.