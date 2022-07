OnePlus Nord CE 2 Lite 5G al prezzo minimo storico

Da poco disponibile sul mercato, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è oggi protagonista di un’offerta che lo rende acquistabile al prezzo minimo storico su Amazon. La colorazione dello smartphone proposta in sconto è Marea Blu. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, considerando le caratteristiche del prodotto.

Offerta Amazon: OnePlus Nord CE 2 Lite 5G al minimo

Ecco quali sono le più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: display da 6,59 pollici con risoluzione 2412×1080 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619, 6 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di memoria interna UFS 2.2, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel, supporto a 5G, WiFi e Bluetooth 5.2, modulo NFC e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 W.

Il sistema operativo preinstallato è Android 12 con interfaccia personalizzata OxygenOS e pieno acceso a tutte le applicazioni di Play Store. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare lo smartphone OnePlus Nord CE 2 Lite 5G nella colorazione Marea Blu al prezzo finale di soli 267 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo compri subito, domani l’avrai in tasca.

