Il nuovo Google Pixel 6a su Amazon: già in offerta

Presentato durante l’evento I/O 2022, il nuovo Pixel 6a fa oggi il suo debutto ufficiale su Amazon: la new entry nel catalogo smartphone di Google è disponibile per il preordine, con le consegne previste per il 28 luglio.

Pixel 6a su Amazon: meglio il bundle con Pixel Buds A-Series

Va a completare la gamma Pixel di sesta generazione al fianco dei modelli 6 e 6 Pro. A livello di specifiche tecniche integra un display da 6,1 pollici, processore Tensor realizzato internamente, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, due fotocamere posteriori da 12+12 megapixel, selfie camera frontale da 8 megapixel, lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo, supporto a 5G e WiFi 6E, Bluetooth 5.2 e batteria da 4.410 mAh. Sono tre le colorazioni disponibili: Grigio Antracite (o Grigio Carbonio), Grigio Chiaro e Verde Salvia. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Google Pixel 6a in preordine su Amazon

Il dispositivo è già acquistabile sull’e-commerce nelle sue tre colorazioni, al prezzo di 459 euro.

Il bundle con Pixel Buds A-Series

Agli interessati consigliamo di approfittare del bundle che, di fatto, regala gli auricolari wireless Pixel Buds A-Series dal valore di 99 euro. Ecco tutte le combinazioni disponibili.

Effettuando subito l’acquisto, la consegna è garantita per il day one del 28 luglio, con spedizione gratuita.

