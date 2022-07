Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel Buds-A Series su Amazon

Google ha appena annunciato la disponibilità, all’interno del proprio store ufficiale su Amazon, degli ultimi prodotti aggiunti alla gamma Pixel. Si tratta di due smartphone (Pixel 6 e Pixel 6 Pro) e degli auricolari wireless di ultima generazione. Vediamo quali sono le loro caratteristiche più importanti.

Nuovi dispositivi Google Pixel su Amazon in Italia

Così facendo, il gruppo di Mountain View tende una mano a coloro abituati a fare shopping sulla piattaforma e-commerce per eccellenza, non costringendoli a passare dal proprio portale o da rivenditori terzi. Ecco i tre articoli appena portati da Google su Amazon.

Google Pixel 6

Pixel 6 rappresenta la versione più compatta dello smartphone top di gamma, con un display OLED da 6,4 pollici con refresh rate che arriva a 90 Hz, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna per lo storage. Il cuore pulsante, così come per il suo fratello maggiore, è costituito dal chip Tensor progettato internamente. Sul retro trovano posto due fotocamere da 50 e 12 megapixel con ottiche standard e ultra-grandangolare, mentre la selfie camera anteriore è da 8 megapixel. A completare la dotazione sono la connettività WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, gli altoparlanti stereo, il lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo, la certificazione IP68 e la porta USB 3.1 Type-C per la ricarica della batteria da oltre 4.600 mAh.

Pixel 6 su Amazon (consegna 28 luglio).

Google Pixel 6 Pro

Pixel 6 Pro aumenta la diagonale del display fino a raggiungere i 6,7 pollici. Il pannello ha inoltre un refresh rate variabile da 10 a 120 Hz. Trovano posto inoltre 12 GB di RAM, uno storage interno da 128, 256 o 512 GB, una terza fotocamera posteriore da 48 megapixel con teleobiettivo e una selfie camera da 11,1 megapixel. La capacità della batteria supera in questo caso i 5.000 mAh. Ovviamente, per entrambi il sistema operativo è Android con supporto garantito a tutti gli aggiornamenti e a tutte le patch di sicurezza per i prossimi anni.

Pixel 6 Pro su Amazon (consegna 28 luglio).

Google Pixel Buds A-Series

La carrellata delle novità Google disponibili su Amazon si completa con Pixel Buds A-Series. Si tratta di auricolari wireless resistenti all’acqua e al sudore, dotati di connettività Bluetooth 5.0, altoparlanti con driver dinamici da 12 mm, riduzione passiva del rumore, grande autonomia, ricarica via USB-C e controlli touch capacitivi. Un’aggiunta degna di nota è il foto ambientale per la riduzione della pressione all’interno dell’orecchio, che ne aumenta sensibilmente il comfort durante l’utilizzo.

Per le versioni e le colorazioni differenti fare riferimento allo store ufficiale di Google su Amazon. Nelle prime ore di disponibilità, le schede potrebbero reindirizzare verso articoli proposti da venditori di terze parti: si risolverà tutto con un aggiornamento del catalogo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.