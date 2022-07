2TB in tasca a soli 12€: questa pendrive va a ruba

Tanto, tantissimo spazio a disposizione in un formato piccolo, davvero piccolissimo: oggi, la pendrive USB da 2 TB di Koskei è in vendita su Amazon a soli 12,49 euro. Per approfittare dell’offerta non devi far altro che inserire un codice promozionale. La sua capacità è tanto elevata da eguagliare quella delle unità SSD e degli hard disk più evoluti, ma la puoi tenere in tasca e portarla ovunque.

Una pendrive USB da 2 TB a soli 12 euro? Eccola!

È l’ideale per salvare file di ogni tipo: dai documenti ai contenuti multimediali. Può tornare utile anche per eseguire il backup così da mettere al sicuro i propri dati. La compatibilità è totale, con qualsiasi dispositivo dotato di uno slot USB tradizionale, dai computer ai televisori, ma anche set-top box, automobili, impianti audio, console e così via. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la pendrive USB da 2 TB di Koskei al prezzo finale di soli 12,49 euro. Per ottenere lo sconto del 50% sul listino non devi far altro che aggiungerla al carrello Amazon e inserire il codice promozionale “2KERJV4X” (senza virgolette) all’atto del pagamento. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita in un giorno per gli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.