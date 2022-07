Lo smartphone OnePlus di Pac-Man è in offerta

Non uno smartphone qualunque: il modello OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition strizza l’occhio agli appassionati del celebre gioco Namco con un design che rende omaggio al titolo. Oggi lo puoi trovare su Amazon in forte sconto con un’offerta dedicata.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition in sconto su Amazon

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display Fluid AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel), processore MediaTek Dimensity 1200, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 32 megapixel, 5G, WiFi, Bluetooth e batteria da 4.500 mAh con lo stesso caricatore Warp Charge 65 della serie OnePlus 9. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata OxygenOS. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In dotazione la cover posteriore fosforescente (visibile nell’immagine di apertura) che rende omaggio al mitico gioco anni ’80. In questo momento, OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition può essere tuo al prezzo finale di 445 euro con uno sconto del 10% sul prezzo di listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.