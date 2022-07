Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a in forte sconto

Occasione ghiotta su Amazon per chi cerca smartphone top di gamma in grado di offrire il meglio dell’ecosistema Android: l’ultima generazione dei modelli Google Pixel si trova in forte sconto. Vale per il modello base Pixel 6, per l’incarnazione più evoluta Pixel 6 Pro e per il Pixel 6a disponibile da pochi giorni.

Tutti i nuovi Google Pixel 6 in offerta su Amazon

Partiamo da Pixel 6 con display OLED da 6,4 pollici (refresh rate fino a 90 Hz), processore Tensor, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna per lo storage. Il cuore pulsante, così come per il suo fratello maggiore, è costituito dal chip Tensor progettato internamente. Sul retro trovano posto due fotocamere da 50 e 12 megapixel con ottiche standard e ultra-grandangolare, mentre la selfie camera anteriore è da 8 megapixel. A completare la dotazione sono la connettività WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, gli altoparlanti stereo, il lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo, la certificazione IP68 e la porta USB 3.1 Type-C per la ricarica della batteria da oltre 4.600 mAh.

C’è poi Pixel 6 Pro che aumenta la diagonale dello schermo fino a i 6,7 pollici (oltre al refresh rate fino a 120 Hz) e nasconde sotto la scocca 12 GB di RAM. Ci sono poi una terza fotocamera posteriore da 48 megapixel con teleobiettivo e una selfie camera da 11,1 megapixel. La batteria supera i 5.000 mAh di capacità.

Chiudiamo con il nuovo arrivato, Pixel 6a, per il quale segnaliamo i bundle che regalano gli auricolari wireless Pixel Buds A-Series. Integra un display da 6,1 pollici, processore Tensor, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, due fotocamere posteriori da 12+12 megapixel, selfie camera frontale da 8 megapixel, lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo, supporto a 5G e WiFi 6E, Bluetooth 5.2 e batteria da 4.410 mAh.

Prima di completare l’ordine verificare la disponibilità del modello scelto: le richieste sono molte e potrebbero andare sold out.

