Offerta PS5: Gran Turismo 7 in sconto a -32%

Il titolo non ha certo bisogno di presentazioni: Gran Turismo 7 è la simulazione automobilistica per eccellenza, una delle esclusive di punta del catalogo PlayStation. Oggi la Standard Edition nella versione per la console next-gen PS5 è in vendita su Amazon con uno sconto di ben 26 euro (-32%) sul prezzo di listino.

Gran Turismo 7 su Amazon in sconto di 26 euro

Sviluppato da Polyphony Digital sotto l’attenta direzione di Kazunori Yamauchi e pubblicato da Sony, offre un’esperienza di guida evoluta e costantemente aggiornata grazie all’introduzione di ottimizzazioni, nuovi modelli (sono già oltre 430 quelli disponibili) e sfide inedite. Grazie alle modalità (da affrontare in singolo o in multiplayer) e ai circuiti inclusi, la longevità è pressoché infinita. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Ecco le le due versioni del titolo proposte oggi in forte sconto su Amazon, con percentuali di sconto da Black Friday o Prime Day:

Si tratta delle edizioni fisiche su disco, non di quelle digitali.

