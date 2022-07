Mini PC a 136€: l'offerta lampo è ORA su Amazon

Compatto, molto compatto, ma altrettanto versatile. In questo momento, CHUWI LarkBox Pro è in vendita a soli 136 euro contro i 189 euro di listino. Lo trovi in offerta lampo su Amazon: approfittane prima dell’inevitabile sold out. È un Mini PC adatto alla produttività di base, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale.

CHUWI LarkBox Pro: il Mini PC in offerta lampo

Queste le più importanti specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 6 GB di RAM DDR4, 128 GB di memoria interna per lo storage (con possibilità di espansione fino a 1 TB), WiFi dual band, Bluetooth 5.1, due porte USB 3.0 Type-A, una USB-C, uscita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, jack audio da 3,5 mm e slot microSD.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft. Puoi trovare tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare CHUWI LarkBox Pro in offerta lampo su Amazon con un risparmio di 52 euro: rimarrà disponibile a questo prezzo solo per poche ore e comunque fino all’esaurimento delle unità in promozione. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Se lo ordini subito, domani sarà sulla tua scrivania.

