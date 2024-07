OnePlus Pad 2 ufficiale: specifiche e prezzo

Insieme al OnePlus Nord 4, il produttore cinese ha svelato il OnePlus Pad 2 durante il Summer Launch Event di Milano. Il tablet di fascia alta offre il massimo in termini di prestazioni, produttività e intrattenimento, eventualmente in abbinamento agli accessori. Può essere già ordinato sul sito ufficiale. Sarà in vendita a partire dal 1 agosto.

OnePlus Pad 2: specifiche e prezzo

Il OnePlus Pad 2 ha un telaio unibody in metallo e uno schermo da 12,1 pollici con risoluzione 3K (3000×2120 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz. Ha inoltre una luminosità massima di 900 nits e supporta la tecnologia Dolby Vision.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Gen 3, 8/12 GB di RAM LPDDR5X, 128/256 GB di storage UFS 3.1, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, porta USB Type-C, fotocamere posteriore e frontale da 13 e 8 megapixel, sei altoparlanti e batteria da 9.150 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 67 Watt. Le dimensioni sono 268,66×195,06×6,49 millimetri, mentre il peso è 584 grammi.

Il sistema operativo è OxygenOS 14.1 basato su Android 14. Gli utenti troveranno diverse funzionalità IA per l’editing fotografico e la produttività. Il tablet è disponibile nella colorazione Nimbus Gray. Il prezzo della versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage è 549,00 euro.

È possibile acquistare tre accessori, ovvero la OnePlus Smart Keyboard (149,00 euro), la custodia OnePlus Folio Case 2 (59,00 euro) e la OnePlus Stylo 2 (99,00 euro).