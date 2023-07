OneSignal down: problemi per il servizio

Come si legge sulla dashboard ufficiale, si stanno verificando problemi con OneSignal: il down interessa il celebre servizio dedicato all’invio delle notifiche push. Non è chiaro quale sia la causa, ma i tecnici sono già al lavoro con l’obiettivo di scoprirla e far sì che tutto possa tornare a funzionare normalmente, nel minor tempo possibile.

Problemi in corso per OneSignal: errori API

Ciò che si legge è Stiamo sperimentando un livello elevato di errori API e stiamo al momento indagando il problema . L’incidente è al momento indicato come non risolto . Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

Una curiosità forse ai più sconosciuta. Qual è il volume di messaggi veicolati da OneSignal ogni giorno? Oltre 12 miliardi, stando a quanto riportato sulle pagine del sito ufficiale, attraverso oltre un milione di app. La società, fondata nel 2014 a San Mateo (California), oggi ha uffici anche a New York, Londra e Singapore.

… articolo in aggiornamento