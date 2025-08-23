Online il Google Pixel Tablet con sconto 220€, 256GB e batteria longeva

Google Pixel Tablet è in dispositivo di ultima generazione. A chi è dedicato? A chi è in cerca di un tablet potente da usare per qualsiasi scopo come studio, svago e lavoro. Non solo è bello a vedersi ma ha tutte le carte in regola per essere eccellente con una scheda tecnica ricca e meritevole. Lo sconto del 36% è l’occasione perfetto per acquistarlo concludendo un affare. Direttamente su Amazon mettilo in carrello a soli 399 euro invece di 619 euro all’istante.

Con un’estetica curata nei minimi dettagli, il Google Pixel Tablet è un prodotto di ultima generazione che non solo è bello, ma balla anche. Disponibile in colorazione Grigio Creta, ha un design ultra sottile e particolare grazie ai suoi angoli leggermente smussati e un pannello posteriore dalla texture eccellente per tenerlo in mano ore e ore senza mai sentirlo scivolare via. Il modello in questione, inoltre, è quello con taglio di memoria da 256GB di spazio e 8GB di RAM così da poter farci letteralmente ciò che desideri.

Il sistema Android rende l’utilizzo fluido e naturale così come se stessi usando il tuo smartphone. Scarica tutte le app che desideri dal Google Play Store e goditi lo spettacolo sullo schermo da 11 pollici. Questo non solo è luminoso e brillante ma spicca anche per la sua qualità che ti fa sentire come al cinema quando premi play su un contenuto multimediale. In quel caso scendono in campo anche i 4 altoparlanti per un suono senza confronti. AI integrata e mille funzioni diverse che rendono la quotidianità più comoda come il Quick Share e anche i controlli dedicati alla tua casa smart. Insomma, ci sono mille modi in cui questo prodotto torna utile e in aggiunta a questo, la sua batteria dura ben 12 ore con una carica.

Non perdere lo sconto in corso su Amazon. Compra subito Google Pixel Tablet a soli 399 euro invece di 619 euro con un clic.