 Online il Google Pixel Tablet con sconto 220€, 256GB e batteria longeva
Uno sconto eccentrico per il Google Pixel Tablet, un prodotto da usare nel quotidiano anche per la tua casa smart.
Uno sconto eccentrico per il Google Pixel Tablet, un prodotto da usare nel quotidiano anche per la tua casa smart.

Google Pixel Tablet è in dispositivo di ultima generazione. A chi è dedicato? A chi è in cerca di un tablet potente da usare per qualsiasi scopo come studio, svago e lavoro. Non solo è bello a vedersi ma ha tutte le carte in regola per essere eccellente con una scheda tecnica ricca e meritevole. Lo sconto del 36% è l’occasione perfetto per acquistarlo concludendo un affare. Direttamente su Amazon mettilo in carrello a soli 399 euro invece di 619 euro all’istante.

Con un’estetica curata nei minimi dettagli, il Google Pixel Tablet è un prodotto di ultima generazione che non solo è bello, ma balla anche. Disponibile in colorazione Grigio Creta, ha un design ultra sottile e particolare grazie ai suoi angoli leggermente smussati e un pannello posteriore dalla texture eccellente per tenerlo in mano ore e ore senza mai sentirlo scivolare via. Il modello in questione, inoltre, è quello con taglio di memoria da 256GB di spazio e 8GB di RAM così da poter farci letteralmente ciò che desideri.

Google Pixel Tablet – Tablet Android con schermo da 11 pollici e batteria a lunghissima durata – 8 GB di RAM – 256 GB di spazio di archiviazione – Grigio creta

399,00 619,00€ -36%
Il sistema Android rende l’utilizzo fluido e naturale così come se stessi usando il tuo smartphone. Scarica tutte le app che desideri dal Google Play Store e goditi lo spettacolo sullo schermo da 11 pollici. Questo non solo è luminoso e brillante ma spicca anche per la sua qualità che ti fa sentire come al cinema quando premi play su un contenuto multimediale. In quel caso scendono in campo anche i 4 altoparlanti per un suono senza confronti. AI integrata e mille funzioni diverse che rendono la quotidianità più comoda come il Quick Share e anche i controlli dedicati alla tua casa smart. Insomma, ci sono mille modi in cui questo prodotto torna utile e in aggiunta a questo, la sua batteria dura ben 12 ore con una carica.

Non perdere lo sconto in corso su Amazon. Compra subito Google Pixel Tablet a soli 399 euro invece di 619 euro con un clic.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ago 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
23 ago 2025
