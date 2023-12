Online il nuovo portale degli incentivi statali

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato l’aggiornamento del portale che permette a professionisti, imprese, enti e cittadini di trovare facilmente i vari incentivi statali. Attraverso una funzione di ricerca guidata che sfrutta l’intelligenza artificiale è possibile individuare velocemente l’agevolazione cercata.

Nuovo portale degli incentivi

La prima versione del portale era stata annunciata all’inizio di giugno 2022. Oltre alla nuova veste grafica, l’aggiornamento ha potenziato gli strumenti di ricerca attraverso l’implementazione di un assistente digitale che sfrutta l’intelligenza artificiale. È possibile inoltre inserire le agevolazioni di proprio interesse nei preferiti, visualizzarle in un’agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate.

Il portale consente alle Pubbliche Amministrazioni di far conoscere le proprie agevolazioni. Per semplificare l’inserimento di bandi e avvisi vengono usati i dati già presenti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. La ricerca dell’incentivo può essere effettuata tramite l’intero catalogo oppure un percorso guidato. Ci sono quattro destinatari delle agevolazioni: aspirante imprenditore, impresa o professionista, ente o istituzione e cittadino.

È possibile filtrare gli incentivi in base alla Regione, allo stato (aperto, in arrivo o chiuso) e in ordine alfabetico o data. In alternativa si può scegliere la categoria di interesse, tra cui digitalizzazione, transizione ecologica e imprenditoria femminile. Per accedere all’assistente digitale IVI è sufficiente cliccare sull’icona a forma di sorriso (in basso a destra).

Il portale ospita anche un glossario e un calendario con gli incentivi in arrivo e quelli in scadenza. Per ogni agevolazione è disponibile una descrizione dettagliata. Per richiedere un incentivo è necessario effettuare l’accesso alla piattaforma con SPID, CIE o CNS (in alto a destra).