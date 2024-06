ONLYOFFICE Docs 8.1: nuovo editor PDF e altre novità

ONLYOFFICE Docs, una suite di software per l’ufficio ampiamente utilizzata tra gli utenti che fanno uso di edizioni Linux, che è tuttavia disponibile anche per altre piattaforme tra cui Windows e macOS, si è aggiornata da poco alla versione 8.1 con alcune novità che riguardano l’introduzione di un editor PDF avanzato e altro.

ONLYOFFICE Docs 8.1: le novità dell’aggiornamento

ONLYOFFICE DOCS 8.1 risolve innanzitutto un gran numero di bug che inficiavano l’esperienza utente: ben 432 nello specifico. Introduce anche 30 nuove funzionalità tra cui spicca l’editor PDF avanzato. Si tratta di uno strumento completo che consente di visualizzare e annotare i PDF, modificandone il testo in maniera diretta dall’interno del documento. La novità mira a soddisfare l’utilizzo dei PDF per quanto riguarda le attività professionali, in particolare nei flussi di lavoro.

Le altre funzionalità comprendono l’inserimento e l’eliminazione di pagine, oltre all’integrazione di oggetti tra cui tabelle, forme e immagini, rendendo la suite una soluzione tutto in uno per lavorare con i PDF.

Il nuovo editor PDF di ONLYOFFICE Docs introduce poi il supporto nativo ai PDF, rendendo superfluo il formato DOCXF. In questo modo, viene semplificata la creazione e la compilazione dei moduli, a tutto beneficio dell’efficienza della gestione dei documenti sia nelle applicazioni desktop che web.

L’editor di documenti consente inoltre agli utenti di applicare e riconoscere i colori di sfondo da documenti creati in altre suite per ufficio, garantendo una perfetta intercompatibilità. La personalizzazione dei formati per la numerazione delle pagine e la commutazione tra le modalità di modifica, revisione e visualizzazione possono ora essere eseguite molto più facilmente, con impostazioni individuali che non vanno ad impattare negativamente nel lavoro collaborativo.

Per gli utenti che lavorano coi fogli di calcolo, l’aggiornamento di ONLYOFFICE Docs introduce ora funzionalità di sicurezza avanzate, come la visualizzazione limitata delle celle negli intervalli protetti, insieme nuove funzioni come ” GETPIVOTDATA ” e ” IMPORTRANGE “. Anche la collaborazione è resta ora più fluida, con le modifiche alle celle che vengono evidenziate nella cronologia delle versioni.

ONLYOFFICE Docs aggiorna anche l’applicazione per le presentazioni, con la nuova funzionalità Slide Master, pensata per facilitare il layout delle diapositive, con un riquadro animazione che fornisce una traccia visiva degli effetti di animazione utilizzati.

L’interfaccia è infine stata maggiormente ottimizzata, per una migliore interazione con l’utente, inclusi pulsanti riposizionati e impostazioni di formattazione dei paragrafi accessibili.

La suite è già disponibile al download dalla pagina ufficiale.