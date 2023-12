Algo è una criptovaluta e una fondazione creata nel 2017 da Silvio Micali. Quest’ultimo ha co-progettato il white paper di Algorand insieme a Jing Chen, che all’epoca era uno studente della Stoney Brook University. Questa fondazione si occupa di gestire la ricerca sulle criptovalute, la crescita del sistema, la governance e la decentralizzazione all’interno del protocollo Algo Network che è stato realizzato da Algorand Inc. con sede a Boston.

È la prima blockchain carbon-negative al mondo e nell’aprile del 2022 ha implementato il primo smart contract per controbilanciare le emissioni di carbonio donando una parte in beneficenza per ogni transazione per compensare le emissioni di carbonio. Inoltre, nel maggio 2022 è stata partner ufficiale della FIFA per la blockchain. Algo è una buona criptovaluta da acquistare sia a lungo che a breve termine.

ONU e Algorand lanceranno la Blockchain Academy nel 2024

Ci sono grandi novità per il Programma di Sviluppo della Nazioni Unite, insieme alla Algorand Foundation. Sono pronti a lanciare un’accademia blockchain nel primo trimestre del 2024. L’obiettivo principale del programma è fornire ai dipendenti dell’UNDP conoscenze e approfondimenti sull’applicazione della tecnologia blockchain e aiutarli a comprendere le tecnologie moderne. Considerata questa notizia e l’attuale ciclo delle criptovalute, è probabilmente tra le migliori criptovalute da acquistare oggi.

Una criptovaluta AI mostra il suo slancio

I token AI sono una delle notizie più importanti per la prossima corsa al rialzo, perché saranno loro a guidare lo spettacolo. Se qualcuno desidera diversificare i propri investimenti con 5 migliori criptovalute, può scegliere una qualsiasi criptovaluta del settore AI. Le criptovalute legate all’AI stanno registrando una corsa notevole dalla prima metà dell’anno: molte criptovalute hanno guadagnato oltre il 200% – 300% di valore. Le criptovalute legate all’AI hanno un grande potenziale e un grande slancio.

​​InQubeta: trasformare gli investimenti nelle startup AI

InQubeta (QUBE) sta rivoluzionando il mondo delle criptovalute con il suo approccio unico agli investimenti. A differenza dei metodi tradizionali, InQubeta consente agli investitori di partecipare al mondo delle startup di intelligenza artificiale attraverso investimenti frazionati con i token QUBE. Ecco un’analisi dettagliata di ciò che distingue InQubeta:

Marketplace NFT: Il marketplace NFT di InQubeta è il fulcro della sua invenzione. Le startup di intelligenza artificiale possono creare NFT basati su ricompense e azioni, offrendo agli investitori opportunità allettanti per sostenere e beneficiare della loro crescita.

Token QUBE deflazionistico: QUBE è un token ERC20 deflazionistico, progettato per aumentare di valore nel tempo. Una tassa del 2% sulle transazioni viene destinata a un wallet di burning, riducendo l’offerta del token, mentre una tassa di vendita del 5% contribuisce a una pool di ricompense dedicata, incoraggiando i possessori del token a fare staking con QUBE.

Accessibilità agli investimenti AI: InQubeta colma il divario tra gli investitori e le startup di AI, rendendo gli investimenti in AI accessibili a un pubblico più ampio. Questo approccio democratizza il processo di investimento, assicurando che chiunque possa prendere parte alla rivoluzione dell’AI.

Token di governance: QUBE non è solo un investimento, è un token di governance. I titolari hanno voce in capitolo nello sviluppo della piattaforma, favorendo un ecosistema guidato dalla community in cui le decisioni vengono prese collettivamente.

Trasparenza e sicurezza: Costruita sulla blockchain di Ethereum, InQubeta garantisce trasparenza e sicurezza grazie agli smart contract. L’impegno della piattaforma a diventare multi-chain nel 2024 ne amplia ulteriormente l’accessibilità.

Per coloro che sono alla ricerca della migliore criptovaluta in cui investire, il token QUBE di InQubeta offre un’opportunità unica sul mercato delle criptovalute. Combina il potenziale di guadagno con la possibilità di partecipare a startup AI all’avanguardia.

Inoltre, il marketplace NFT di InQubeta introduce una nuova dimensione di investimento, permettendoti di esplorare alcuni dei più promettenti NFT nel settore dell’AI. Questa invenzione nello spazio NFT lo rende una scelta di spicco per gli appassionati di criptovalute alla ricerca della migliore criptovaluta in cui investire.

L’impegno di InQubeta per la trasparenza e la sicurezza attraverso i suoi smart contract basati su Ethereum la posiziona come una delle migliori criptovalute da acquistare per una crescita a lungo termine. Come token di governance, QUBE ti dà voce nello sviluppo della piattaforma, assicurandoti che rimanga all’avanguardia nel mondo delle criptovalute.

Quindi, se stai pensando a quale criptovaluta acquistare oggi per ottenere guadagni a lungo termine, il token QUBE di InQubeta dovrebbe essere in cima alla tua lista. Non si tratta solo di una criptovaluta, ma di una porta d’accesso al futuro degli investimenti nell’AI, dell’invenzione di NFT e della governance guidata dalla community.

Considerate le sue caratteristiche uniche e il suo impegno per la trasparenza e la sicurezza, QUBE non è solo una delle migliori criptovalute da acquistare ora, ma anche una forza pionieristica nello spazio delle criptovalute.

Conclusione

Le recenti opportunità di investimento in criptovalute sono Algorand (Algo) e il token QUBE di InQubeta. Algorand è cresciuta rapidamente dopo il suo lancio e la sua partnership con la FIFA. D’altra parte, InQubeta, che si concentra sulle startup guidate dall’intelligenza artificiale, sta creando una nuova nicchia nel settore del crowdfunding delle criptovalute.

