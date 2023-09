Onyx BOOX Palma in Italia: Mobile ePaper da 6,13 pollici

Progettato da Onyx con l’obiettivo di unire un’esperienza di lettura senza compromessi e prestazioni all’altezza delle aspettative, BOOX Palma fa oggi il suo debutto ufficiale in Italia. Si tratta del primo dispositivo Mobile ePaper del marchio con in dotazione un display E Ink da 6,13 pollici, di tipo touch e con tecnologia Carta 1200 per riprodurre la texture tipica del supporto cartaceo.

Mobile ePaper: ecco il nuovo Onyx BOOX Palma

La risoluzione del pannello ammonta a 300 ppi con sistema Super Refresh, così da garantire una nitidezza elevata del testo, migliorando la leggibilità e riducendo l’affaticamento degli occhi, grazie anche all’impiego di due luci frontali dual-tone regolabili. Tra le specifiche tecniche trovano posto inoltre un processore octa core di Qualcomm, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, il modulo Wi-Fi e uno slot di espansione microSD. C’è poi una fotocamera da 16 megapixel con flash LED utile per la digitalizzazione dei documenti.

Sul fronte software si segnala invece la presenza di Android con accesso allo store Google Play per il download delle applicazioni, senza dimenticare l’integrazione con i servizi Google Drive, OneDrive e Dropbox. È garantito il supporto a 24 formati popolari come cui EPUB, MOBI, TXT e CBR.

Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, sono stati adottati accorgimenti utili per il benessere digitale dell’utente. Ecco un esempio.

Oltre ad essere un eReader portatile, Palma promuove uno stile di vita sano minimizzando le distrazioni digitali. Gli utenti hanno l’opzione di disconnettersi dalla rete per concentrarsi su relazioni e interazioni umane o riconnettersi al Wi-Fi per un accesso completo a Internet. Questa funzione promuove abitudini digitali consapevoli, favorendo una connessione più forte con il mondo fisico. Limitando le distrazioni, gli utenti possono migliorare la concentrazione e la produttività per un’esperienza di lettura più appagante.

Il nuovo BOOX Palma è in preordine a partire da oggi attraverso lo store ufficiale del produttore, al prezzo di 299 euro. La spesa include la custodia magnetica. Tra gli altri dispositivi introdotti di recente nel catalogo del marchio c’è anche BOOX Tab Mini C, il tablet E Ink da 7,8 pollici con display Kaleido 3 a cui abbiamo dedicato un articolo nei mesi scorsi.

