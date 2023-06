BOOX Tab Mini C: il nuovo tablet E Ink di Onyx

Fa oggi il suo debutto ufficiale il tablet E Ink a colori più compatto del catalogo Onyx, il nuovo modello BOOX Tab Mini C. Segue il Tab Ultra e il Tab Ultra C, entrambi da 10,3 pollici, introducendo un form factor differente, che ne favorisce la portabilità. Introduce inoltre una serie di miglioramenti che interessano anzitutto il pannello integrato.

Onyx presenta BOOX Tab Mini C, nuovo tablet E Ink

L’intera esperienza ruota attorno al display Kaleido 3 da 7,8 pollici, caratterizzato da una definizione pari a 300 ppi per testi e immagini in bianco e nero. Per i colori, invece, si arriva a 150 ppi (+50% rispetto alla generazione precedente) con la possibilità di visualizzarne una gamma pari a 4.096. Ogni operazione è gestita dal processore octa core di Qualcomm con GPU dedicata, per prestazioni fluide garantite dalla tecnologia Super Refresh che offre quattro differenti modalità di aggiornamento per attività come lettura, scrittura e utilizzo delle applicazioni.

Completano la dotazione hardware 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, luci anteriori con regolazione della temperatura, accelerometro per l’orientamento automatico e batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata. Il design si contraddistingue per la presenza di un corpo in metallo dal profilo curvo e liscio che favorisce una presa ergonomica in qualsiasi situazione o contesto: in autobus, in metropolitana, in aereo o altrove.

BOOX Tab Mini C è un tablet E Ink progettato per la lettura di romanzi con immagini a colori, fumetti, pagine Web e altri contenuti, ma anche per la scrittura e il disegno a mano libera, permettendo così di catturare idee e di salvarle direttamente nel cloud, grazie anche ai 10 GB su server remoto offerti senza spese all’atto dell’acquisto.

Lato software, il sistema operativo è Android (versione 11 preinstallata, aggiornamenti garantiti per tre anni) con supporto all’impiego di applicazioni di terze parti come Kindle, Kobo, Google Play Books e altro, anche per produttività e svago.

È disponibile per l’acquisto a partire da oggi, sullo store ufficiale e su Amazon al prezzo di 499,99 euro con stilo Pen Plus incluso. Effettuando l’ordine attraverso il sito ufficiale è possibile scegliere un bundle esclusivo con custodia magnetica in omaggio.