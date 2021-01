Open Web Docs, documentazione in collaborazione

Un gruppo di aziende tech hanno annunciato Open Web Docs, una nuova iniziativa avviata con l’obiettivo di scrivere documentazione tecnica relativa alle tecnologie web, indipendentemente dal browser. Il supporto economico verrà fornito da vari “sponsor”, tra Google, Microsoft e Mozilla, ma anche tramite singole donazioni da parte degli sviluppatori indipendenti.

Finora lo standard de facto era rappresentato da MDN Web Docs, un sito ospitato da Mozilla che raccoglie tutta la documentazione sulle tecnologie web (HTML, CSS, JavaScript e altre), insieme a tutorial, guide e manuali di riferimento. L’anno scorso Mozilla ha licenziato 250 dipendenti, molti dei quali gestivano il sito. L’iniziativa Open Web Docs è dunque nata per continuare il supporto a MDN Web Docs attraverso uno staff a tempo pieno.

La priorità del 2021 è collaborare con gli ingegneri di Mozilla che sono attualmente impegnati nella transizione alla nuova piattaforma Yari, introdotta a fine 2020, che consente la sincronizzazione automatica della documentazione con il repository su GitHub. Ciò semplificando la pubblicazione degli aggiornamenti, in quanto la comunità di sviluppatori non deve lavorare direttamente sul portale MDN Web Docs.

We’re excited to publicly introduce Open Web Docs, a collective project between Google, Microsoft, Mozilla, Coil, W3C, Samsung and Igalia!

Supporting a community of technical writers around strategic creation and long-term maintenance of web platform technology documentation. https://t.co/pXLBNmeL1t

— Chrome Developers (@ChromiumDev) January 25, 2021