Open Week Unimarconi: trova il tuo corso, fai la tua scelta

Hai mai pensato alla possibilità di continuare i tuoi studi affidandoti ad un corso di laurea online? Unimarconi sta per dare il via ad una occasione unica di orientamento per chiunque stia valutando questa opportunità. Chiunque può nutrire in sé questa ambizione: docenti o professionisti, diplomandi o neolaureati, chi sta cercando un nuovo percorso scolastico o chi invece vorrebbe tentare di riposizionarsi sul mercato del lavoro. Non sempre è facile, però, capire quale sia la giusta direzione da prendere, né se possa offrire l’orizzonte professionale a cui davvero si vorrebbe approdare.

Per questo motivo l’ateneo ha organizzato una Open Week dedicata, un momento di approfondimento ideale per chiunque stia cercando informazioni prima di prendere una scelta fondamentale per il proprio futuro.

Open Week Unimarconi: orari e dettagli

Le date sono quelle comprese tra il 22 ed il 26 maggio: una settimana di orientamento utile a conoscere la realtà del mondo Unimarconi, valutare il tipo di corsi disponibili, interagire con docenti e tutor e toccare con mano questa occasione prima di prendere una scelta che è inevitabilmente importante.

Il programma dell’Open Week Unimarconi è ampio e fin da ora puoi fissare l’appuntamento per approfondire il tema desiderato:

22 Maggio – Lettere e Lingue 16.00 – 16.15 Presentazione Unimarconi 16.15 – 16.45 I corsi di laurea, presentazioni e Q&A con i docenti e Tutor 16.45 – 18.00 Breakout room con Desk informativo sui servizi dell’Università, ammissioni e agevolazioni

23 Maggio – Scienze della comunicazione e Digital Marketing, Scienze Politiche 16.00 – 16.15 Presentazione Unimarconi 16.15 – 16.45 I corsi di laurea, presentazioni e Q&A con i docenti e Tutor 16.45 – 18.00 Breakout room con Desk informativo sui servizi dell’Università, ammissioni e agevolazioni

24 Maggio – Economia e Giurisprudenza 16.00 – 16.15 Presentazione Unimarconi 16.15 – 16.45 I corsi di laurea, presentazioni e Q&A con i docenti e Tutor 16.45 – 18.00 Breakout room con Desk informativo sui servizi dell’Università, ammissioni e agevolazioni

25 Maggio – Psicologia e Scienze della Formazione 16.00 – 16.15 Presentazione Unimarconi 16.15 – 16.45 I corsi di laurea, presentazioni e Q&A con i docenti e Tutor 16.45 – 18.00 Breakout room con Desk informativo sui servizi dell’Università, ammissioni e agevolazioni

26 Maggio – Ingegneria 16.00 – 16.15 Presentazione Unimarconi 16.15 – 17.00 I corsi di laurea, presentazioni e Q&A con i docenti e Tutor 17.00 – 18.00 Breakout room con Desk informativo sui servizi dell’Università, ammissioni e agevolazioni



Open Week: come iscriversi

Tutti gli incontri si terranno su piattaforma Zoom: per partecipare è sufficiente registrarsi:

Tra le grandi opportunità di questi incontri v’è quella di capire le dinamiche proprie di un’Università nella quale è possibile studiare come e quando si vuole, fuoriuscendo dai limiti degli atenei tradizionali e potendo così organizzare il proprio tempo in base ai propri impegni, le proprie attitudini e le proprie necessità.

Non sarà un test di ingresso a frenare la buona volontà, né sarà la distanza da una sede fissa ad impedire la possibilità di inseguire il proprio sogno. La qualità e l’affidabilità dei corsi Unimarconi sono alla base di questo progetto, ma le possibilità sono variegate: l’Open Week è una mano tesa a quanti stanno cercando l’occasione giusta per investire nella propria formazione, fornendo tutti i dettagli ed i riferimenti per prendere una scelta informata e consapevole.

Unimarconi: i corsi disponibili

Questi i corsi disponibili, tra i quali sfogliare la margherita alla ricerca della migliore opportunità:

Facoltà di Economia

L-18 Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management

LM-77 Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità

Facoltà di Giurisprudenza

L-14 Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici

LMG-01 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza

Facoltà di Lettere

L-10 Corso di Laurea in Lettere

LM-14 Corso di Laurea Magistrale in Filologia e Letterature Moderne

LM-38 Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale

Facoltà di Scienze della Formazione

L-19 Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione

L-24 Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

LM-51 Corso di laurea Magistrale in Psicologia

LM-85 Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia

Facoltà di Scienze Politiche

L-20 Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e Media Digitali

L-20 Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e Media Digitali – Orientamento in Digital Marketing

L-36 Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

LM-62 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche

Facoltà di Ingegneria