OpenAI collabora con l'US AI Safety Institute per l'AI sicura

Sam Altman è forse cambiato?… L’amministratore delegato di OpenAI ha appena annunciato che la sua azienda sta collaborando con l’US AI Safety Institute (Istituto per la sicurezza dell’AI degli Stati Uniti) per fornire l’accesso anticipato al suo prossimo modello di intelligenza artificiale generativa per i test di sicurezza.

L’US AI Safety Institute un ente governativo federale che ha lo scopo di valutare e affrontare i rischi delle piattaforme di intelligenza artificiale.

a few quick updates about safety at openai:

as we said last july, we’re committed to allocating at least 20% of the computing resources to safety efforts across the entire company.

our team has been working with the US AI Safety Institute on an agreement where we would provide…

