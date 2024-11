OpenAI, GPT-4o aggiornato al 1° posto di Chatbot Arena

OpenAI ha appena sfornato un aggiornamento del suo modello GPT-4o che lo fa volare di nuovo in cima alla classifica di Chatbot Arena.

Il nuovo GPT-4o è più bravo nella scrittura creativa. I testi quindi sono più naturali, coinvolgenti e personalizzati, con una pertinenza maggiore e una migliore leggibilità. OpenAI sostiene inoltre che questo nuovo modello è in grado di lavorare meglio con i file caricati, fornendo approfondimenti più dettagliati e risposte che vanno dritte al punto.

GPT-4o got an update 🎉

The model’s creative writing ability has leveled up–more natural, engaging, and tailored writing to improve relevance & readability.

It’s also better at working with uploaded files, providing deeper insights & more thorough responses.

— OpenAI (@OpenAI) November 20, 2024