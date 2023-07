OpenAI: news di Associated Press per ChatGPT

Dopo aver esteso la collaborazione con Shutterstock, OpenAI ha annunciato la sottoscrizione di un accordo biennale con Associated Press. L’azienda guidata da Sam Altman potrà accedere alle news dell’agenzia di stampa per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale generativa, come quelli usati da ChatGPT.

ChatGPT leggerà le news di Associated Press

OpenAI ha ricevuto diverse denunce per violazione del copyright e della privacy, in quanto effettua lo scraping delle informazioni da Internet, senza nessuna autorizzazione. L’azienda californiana inizia ora a sottoscrivere accordi per poter accedere ai dati in maniera legale.

Il contratto di licenza firmato con Associated Press consente a OpenAI di utilizzare le news presenti negli archivi dell’agenzia di stampa a partire dal 1985. Le notizie verranno sfruttate per addestrare i modelli IA, tra cui GPT-3.5 e GPT-4 di ChatGPT. Si tratta di una delle prime collaborazioni tra un’azienda che sviluppa sistemi di intelligenza artificiale e una storica agenzia di stampa internazionale (Associated Press è stata fondata nel 1846).

In cambio, Associated Press avrà accesso alle tecnologie IA di OpenAI per migliorare i suoi servizi. L’agenzia di stampa usa da quasi dieci anni alcune tecnologie IA per automatizzare attività ripetitive, come la scrittura di report sui bilanci delle aziende, i riepiloghi di eventi sportivi e la trascrizione di audio e video delle conferenze stampa. Tutte attività che ChatGPT potrebbe svolgere al meglio.

A febbraio sono stati annunciati cinque progetti IA, quattro dei quali sfruttano GPT-3. All’inizio di giugno è stato annunciato un motore di ricerca per foto e video che comprende un linguaggio descrittivo.

Non ci sono dettagli tecnici sull’uso dei modelli IA di OpenAI. Associated Press ha però chiarito che non verranno usati per la scrittura degli articoli.