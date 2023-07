Shutterstock estende la collaborazione con OpenAI

Shutterstock ha comunicato di aver esteso la collaborazione con OpenAI attraverso un nuovo accordo valido sei anni. L’azienda nota per la sua piattaforma di immagini, musica e video fornirà i suoi dati per l’addestramento dei modelli di IA. La partnership era iniziata nel 2021. Rimanendo in tema, Microsoft ha invece sottoscritto un accordo di cinque anni con KPMG.

ChatGPT si addestra con i dati di Shutterstock

OpenAI ha già ricevuto diverse denunce per violazione dei diritti d’autore e della privacy, in quanto il training di GPT-3.5 e GPT-4 sfrutta lo “scraping” dei dati pubblici su Internet. L’accordo sottoscritto con Shutterstock esclude a priori eventuali problemi legali.

OpenAI potrà accedere al vasto catalogo di immagini, musica e video di Shutterstock. In futuro è previsto anche lo sviluppo di funzionalità IA generative per gli utenti mobile che usano Giphy (acquisita da Meta a fine maggio).

Shutterstock ha ottenuto in cambio l’accesso prioritario all’ultima tecnologia di OpenAI e continuerà a sfruttare DALL-E nella sua piattaforma (tramite AI Image Generator). Gli utenti potranno inoltre utilizzare nuove funzionalità di editing sintetico per trasformare qualsiasi immagini presente nel catalogo.

A differenza di Shutterstock, Getty Images non offre tool per la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale. Ha inoltre denunciato Stability AI per violazione di copyright.

Rimanendo in tema, Microsoft ha sottoscritto un accordo con KPMG per consentire a quest’ultima di accedere in anteprima ai servizi Microsoft 365 Copilot e Azure OpenAI per i prossimi cinque anni.