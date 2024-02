OpenAI non può registrare GPT come marchio

L’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) ha respinto la sua richiesta di OpenAI di registrare il marchio “GPT”, affermando che si tratta di un termine “meramente descrittivo” e non idoneo alla registrazione. Questo significa che l’azienda non può rivendicare l’esclusiva sul nome del suo famoso modello conversazionale, ChatGPT, che ha rivoluzionato il settore dell’intelligenza artificiale.

Cos’è GPT e perché è importante

GPT è l’acronimo di “generative pre-trained transformer”, che indica il tipo di modello di apprendimento automatico utilizzato da OpenAI per creare il suo famoso chatbot. Un modello generativo è in grado di produrre nuovi contenuti, come testi, immagini o suoni, a partire da dati esistenti.

ChatGPT è il risultato di anni di ricerca e sviluppo da parte di OpenAI, che ha utilizzato GPT per creare un modello conversazionale in grado di interagire con gli utenti in modo naturale e coerente. ChatGPT è considerato il modello di riferimento per l’AI conversazionale, ed è stato usato da milioni di persone in tutto il mondo per scopi vari, come l’intrattenimento, l’istruzione, l’assistenza e la creatività.

Perché l’USPTO ha respinto la richiesta di OpenAI

OpenAI ha cercato di registrare il marchio GPT per proteggere il suo prodotto e il suo brand da possibili imitazioni o confusione. Tuttavia, l’USPTO ha ritenuto che il termine non fosse distintivo, ma solo descrittivo, e quindi non registrabile. In altre parole, l’USPTO ha sostenuto che GPT non identifica il prodotto o il servizio di OpenAI, ma solo una delle sue caratteristiche.

L’USPTO ha basato la sua decisione sul fatto che il termine GPT era già in uso comune nel campo dell’intelligenza artificiale, e che altre aziende lo usavano per descrivere i propri prodotti o servizi. Ad esempio, Amazon ha una pagina web che spiega cos’è un GPT e come lo usa per il suo servizio di cloud computing. Inoltre, l’USPTO ha precisato che il termine GPT era un acronimo di parole comuni e tecniche, che non avevano alcun significato secondario.

L’USPTO ha confrontato il caso di GPT con quello di un cereale chiamato “Crunchy O’s”, che non potrebbe registrare il termine “croccante” perché si limita a descrivere una qualità del prodotto. Allo stesso modo, ChatGPT non potrebbe registrare il termine GPT perché si limita a descrivere il tipo di modello di IA che usa.

Quali sono le conseguenze per OpenAI e il settore dell’AI

Il rifiuto da parte dell’USPTO è un duro colpo per OpenAI, che perde la possibilità di difendere il suo marchio e il suo prodotto da potenziali concorrenti o violazioni. Questo significa che altre aziende o individui possono usare il termine GPT per i propri prodotti o servizi, anche se non hanno alcuna relazione con OpenAI o ChatGPT. Ciò potrebbe creare confusione tra i consumatori.

Nonostante il rifiuto da parte dell’Ufficio Marchi e Brevetti americano di registrare GPT come marchio, la strategia migliore per OpenAI potrebbe essere quella di rafforzare comunque il branding di GPT, assicurandosi che il pubblico associ chiaramente questa tecnologia innovativa al lavoro pionieristico di OpenAI.