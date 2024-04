OpenAI: nuovo ufficio a Tokyo e GPT-4 in giapponese

Mentre la corsa all’intelligenza artificiale si fa sempre più accesa, OpenAI punta tutto sul rafforzamento delle sue attività internazionali. L’azienda, guidata da Sam Altman, ha annunciato l’apertura di un nuovo ufficio a Tokyo, in Giappone, affidando la guida a Tadao Nagasaki, ex presidente di AWS Japan.

Sebbene l’apertura dell’ufficio sia stata appena resa nota, OpenAI vanta già una storia di collaborazioni di successo con aziende giapponesi. La presenza di un team dedicato sul territorio consentirà al laboratorio di consolidare ulteriormente queste relazioni e di affrontare in modo più efficace le sfide normative locali, un aspetto cruciale per il successo a lungo termine.

GPT-4 ottimizzato per la lingua giapponese

OpenAI ha inoltre rivelato l’imminente rilascio di una versione di GPT-4 appositamente ottimizzata per la lingua giapponese. Questa mossa strategica segna l’ingresso di un altro modello personalizzato per una regione specifica, una tendenza in crescita tra le startup di AI emergenti negli ultimi mesi.

Anche aziende tecnologiche di altri paesi, tra cui Corea del Sud, India, Finlandia e Cina, stanno investendo nell’addestramento di modelli proprietari con un’attenzione particolare alle lingue e ai contesti culturali locali, riconoscendo l’importanza di adattare la tecnologia alle esigenze specifiche di ogni mercato.

Collaborazione con le comunità locali e sviluppo di soluzioni su misura

Con l’apertura dell’ufficio di Tokyo e il lancio di GPT-4 personalizzato, OpenAI mira a instaurare una stretta collaborazione con le comunità, le aziende e i governi locali per affermarsi sul mercato giapponese.

Tadao Nagasaki, forte della sua esperienza di 12 anni in AWS, guiderà gli sforzi commerciali e di coinvolgimento del mercato di OpenAI Japan, contribuendo alla costruzione di un team locale dedicato agli affari globali, al go-to-market, alle comunicazioni, alle operazioni e ad altre funzioni chiave.

Questo team lavorerà a stretto contatto con tutti gli stakeholder per sviluppare soluzioni di AI sicure basate sui modelli di OpenAI, in grado di soddisfare “le esigenze particolari del Giappone e di sbloccare nuove opportunità“, come sottolineato dall’azienda in un recente post sul blog.

Il valore aggiunto di GPT-4 personalizzato

OpenAI ha già collaborato con diversi grandi marchi e istituzioni giapponesi, tra cui Rakuten, Toyota e Daiken. Tuttavia, per cogliere appieno le esigenze locali è fondamentale comprendere le sfumature culturali e i contesti linguistici specifici. È qui che entrerà in gioco il nuovo GPT-4 adattato al Giappone.

Secondo OpenAI, il modello personalizzato, già accessibile ad alcune aziende locali come Speak (un’applicazione per l’apprendimento dell’inglese), offre prestazioni migliori nella traduzione e nel riassunto di testi giapponesi. Inoltre, presenta vantaggi in termini di costi e opera fino a tre volte più velocemente del GPT-4 Turbo, rendendolo una scelta adatta a diverse esigenze locali.

Nonostante le prestazioni effettive del modello saranno valutate nel tempo (OpenAI prevede di renderlo ampiamente disponibile tramite API nei prossimi mesi), la scelta di concentrarsi sulle esigenze locali con un modello personalizzato dovrebbe attirare un numero significativo di clienti, sia esistenti che nuovi, desiderosi di sfruttare il potenziale dell’AI nel contesto giapponese.

Collaborazione con il governo e gestione delle sfide normative

OpenAI Japan si impegna a lavorare a stretto contatto con il governo giapponese per comprendere la sua prospettiva sull’AI ed espandere rapidamente la propria presenza nel Paese. Questa collaborazione sarà fondamentale anche per gestire al meglio le sfide normative legate alla tecnologia, un aspetto cruciale per garantire uno sviluppo etico e responsabile dell’intelligenza artificiale.

Il governo giapponese ha svolto un ruolo chiave a livello globale nella definizione delle politiche sull’AI, presiedendo il processo di Hiroshima sull’IA del G7 e lavorando per implementare politiche in linea con gli obiettivi di dignità umana, diversità, inclusione e sostenibilità, affrontando al contempo sfide come lo spopolamento rurale e la carenza di manodopera.

OpenAI si impegna a contribuire all’ecosistema locale, esplorando il modo in cui l’AI può aiutare a risolvere queste sfide sociali nel paese, mentre continua a far progredire i suoi modelli verso la costruzione di un’intelligenza artificiale generale (AGI), un obiettivo ambizioso che potrebbe rivoluzionare il modo in cui viviamo e lavoriamo.

Il sostegno di Microsoft: un alleato chiave per l’espansione in Giappone

L’espansione di OpenAI in Giappone potrà contare anche sul sostegno del suo maggiore investitore: Microsoft. Il colosso tecnologico guidato da Satya Nadella ha recentemente annunciato un investimento di 2,9 miliardi di dollari nel paese per potenziare la propria infrastruttura di cloud computing e AI su scala ipersonica.

Questa espansione simultanea fornirà alle aziende locali tutto ciò di cui hanno bisogno per costruire soluzioni di AI all’avanguardia, dai modelli alle infrastrutture necessarie per la formazione. Inoltre, si vocifera che Microsoft e OpenAI stiano lavorando a un supercomputer di AI “Stargate” del valore di 100 miliardi di dollari, un progetto che potrebbe accelerare ulteriormente lo sviluppo e l’adozione dell’intelligenza artificiale in Giappone e nel resto del mondo.