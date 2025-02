OpenAI o3-mini è gratis per gli utenti ChatGPT

Come promesso da Sam Altman due settimane fa, OpenAI ha annunciato la disponibilità del nuovo modello o3-mini per tutti gli utenti di ChatGPT, quindi anche per quelli senza abbonamento. Aziende e sviluppatori possono accedere al modello tramite Microsoft Azure OpenAI Service e GitHub Copilot.

Prestazioni migliorate rispetto a o1

Il modello o3-mini era stato annunciato il 20 dicembre insieme al “fratello maggiore” o3. Offre prestazioni superiori al modello o1 in diversi compiti, ma non supporta il ragionamento visivo. Il principale vantaggio è rappresentato dalla maggiore velocità di ragionamento, abbinata alla minore latenza.

Gli sviluppatori possono scegliere tre livelli di ragionamento (basso, medio e alto). Il livello preimpostato in ChatGPT è medio, in quanto fornisce un giusto compromesso tra velocità e accuratezza. Gli utenti senza abbonamento troveranno il pulsante Reason nel composer dei messaggi. Gli abbonati a ChatGPT Plus e Team possono scrivere fino a 150 messaggi (erano 50 con il modello o1), mentre quelli Pro non hanno limiti. Questi ultimi possono scegliere anche la versione o3-mini-high con una capacità di ragionamento superiore, ma impiega più tempo a rispondere.

Free users can now try OpenAI o3-mini in ChatGPT by selecting the Reason button under the message composer. https://t.co/Ws5rXqnKep pic.twitter.com/vT2snEUbzH — OpenAI (@OpenAI) January 31, 2025

In base ai risultati dei benchmark pubblicati da OpenAI, il modello o3-mini con livello di ragionamento medio supera il modello o1-mini nelle risposte su argomenti STEM, chimica, biologia, fisica e programmazione. Scegliendo il livello di ragionamento alto supera anche il modello o1.

Il modello o3-mini può cercare le risposte sul web (aggiunge i link alle fonti), quindi sono risposte aggiornate. In media è il 24% più veloce del modello o1-mini con una media di 7,7 secondi. La sicurezza di o3-mini è simile a quella di o1, quindi migliore del modello GPT-4o.