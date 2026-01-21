 OpenAI pagherà per l'energia dei suoi data center AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

OpenAI pagherà per l'energia dei suoi data center AI

OpenAI promette di ridurre il consumo di acqua e pagare i potenziamenti alle infrastrutture energetiche per i suoi data center AI.
OpenAI pagherà per l'energia dei suoi data center AI
Business AI
OpenAI promette di ridurre il consumo di acqua e pagare i potenziamenti alle infrastrutture energetiche per i suoi data center AI.
ChatGPT

Costruire giganteschi data center che succhiano energia come vampiri e acqua potabile come deserti assetati non rende particolarmente popolari nel vicinato… Così OpenAI ha deciso di fare una promessa: pagherà per i potenziamenti alle infrastrutture energetiche necessari ad alimentare i suoi data center e ridurrà al minimo il consumo di acqua. Insomma, ha capito che la gente si sta incazzando perché le bollette aumentano e l’acqua potabile finisce nelle torri di raffreddamento dei server.

ChatGPT divora energia e acqua: ora OpenAI promette di pagare tutto

La dichiarazione sa di tentativo disperato. Forse OpenAI si è accorta troppo tardi che costruire data center senza considerare le comunità locali non paga. Soprattutto quando le proteste cominciano a bloccare i progetti già in corso.

OpenAI parla di data center “Stargate”, ma per le comunità che vivono nelle vicinanze, assomigliano più a mostri energetici che divorano risorse senza ritegno. L’elettricità che serve per far girare i server che alimentano ChatGPT deve venire da qualche parte. E quell’acqua potabile usata per raffreddare i sistemi? Anche quella.

Il problema è che quando si arriva in una città con l’intenzione di costruire un data center che richiede l’equivalente energetico di un piccolo paese, e poi si scopre che la rete elettrica locale non regge, le opzioni sono due: o si fa baracca e burattini, oppure si paga per potenziare l’infrastruttura. OpenAI ha scelto la seconda strada, ma solo dopo che è diventato evidente che la prima non era più praticabile.

OpenAI si impegna formalmente a pagare le spese per l’energia, affinché le sue operazioni non facciano aumentare i prezzi dell’elettricità.

Il problema dell’acqua

Poi c’è la questione dell’acqua. I data center moderni usano quantità industriali di acqua per raffreddare i server. Acqua potabile, tra l’altro. Quella che le persone normali usano per bere, cucinare, lavarsi. L’azienda promette di ridurre al minimo l’impatto grazie a innovazioni nei sistemi di raffreddamento ad acqua e nel design dell’AI stessa. Ma pensarci prima di costruire i data center, no?

E non è chiaro cosa siano queste innovazioni. Potrebbero essere tecnologie reali, già testate e pronte per essere implementate. Oppure potrebbero essere vaghe promesse di fare meglio in futuro, senza troppi dettagli su come e quando. OpenAI non è entrata nei particolari.

OpenAI segue le orme di Microsoft

L’annuncio di OpenAI arriva immediatamente dopo promesse simili fatte da Microsoft. Che non è una coincidenza. Microsoft e OpenAI sono legate a doppio filo, e quando una delle due si trova nei guai con le comunità locali, è naturale che l’altra segua a ruota cercando di limitare i danni.

Microsoft ha già affrontato proteste significative per i suoi data center, con cittadini che si lamentano dell’aumento delle bollette, del consumo di risorse e dell’impatto ambientale. E in alcuni casi le proteste hanno funzionato, progetti già avviati sono stati cancellati dopo che l’opposizione locale è diventata insostenibile.

OpenAI sta cercando di evitare lo stesso destino. Ma il problema è che le promesse arrivano sempre dopo, mai prima. Sarebbe più semplice, e più onesto, partire dall’inizio con un piano che tenga conto dell’impatto sulle comunità e dell’uso delle risorse. Ma evidentemente è chiedere troppo.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 21 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

OpenAI lancia Education for Countries: AI per la formazione

OpenAI lancia Education for Countries: AI per la formazione
Google Calendar, Gemini può creare eventi da più calendari

Google Calendar, Gemini può creare eventi da più calendari
Nadella di Microsoft, l'AI deve ancora dimostrare la sua utilità

Nadella di Microsoft, l'AI deve ancora dimostrare la sua utilità
ChatGPT: restrizioni per minori di 18 anni e privacy

ChatGPT: restrizioni per minori di 18 anni e privacy
OpenAI lancia Education for Countries: AI per la formazione

OpenAI lancia Education for Countries: AI per la formazione
Google Calendar, Gemini può creare eventi da più calendari

Google Calendar, Gemini può creare eventi da più calendari
Nadella di Microsoft, l'AI deve ancora dimostrare la sua utilità

Nadella di Microsoft, l'AI deve ancora dimostrare la sua utilità
ChatGPT: restrizioni per minori di 18 anni e privacy

ChatGPT: restrizioni per minori di 18 anni e privacy
Tiziana Foglio
Pubblicato il
21 gen 2026
Link copiato negli appunti