OpenAI: partnership con U.S. National Laboratories

OpenAI ha annunciato l’avvio di una partnership con gli U.S. National Laboratories per consentire ad oltre 15.000 scienziati di usare i suoi modelli AI. L’obiettivo dell’azienda guidata da Sam Altman è offrire l’accesso alle sue tecnologie per contribuire alle attività di ricerca in diversi settori.

Modello o1 sul supercomputer Venado

Gli U.S. National Labs sono 17 laboratori di ricerca finanziati dal Dipartimento dell’Energia. Svolgono ricerche in numerosi campi, tra cui fisica, biologia e medicina. In base all’accordo sottoscritto tra OpenAI e il governo statunitense, il modello o1 e altri della serie o verranno utilizzati su Venado, un supercomputer con GPU NVIDIA che si trova nel Los Alamos National Laboratory.

Le risorse verranno condivise con i ricercatori dei Lawrence Livermore National Laboratory e Sandia National Laboratories. Questi tre laboratori sono gestiti dalla National Nuclear Security Administration, agenzia che si occupa di sicurezza nucleare. OpenAI ha elencato sette possibili utilizzi dei modelli:

Accelerare la scienza di base che sostiene la leadership tecnologica globale degli Stati Uniti

Identificare nuovi approcci per curare e prevenire le malattie

Migliorare la sicurezza informatica e proteggere la rete elettrica americana

Raggiungere una nuova era di leadership energetica degli Stati Uniti sbloccando il pieno potenziale delle risorse naturali e rivoluzionando l’infrastruttura energetica della nazione

Migliorare la sicurezza degli Stati Uniti attraverso un rilevamento migliorato delle minacce naturali e artificiali, come la biologia e la sicurezza informatica, prima che emergano

Approfondire la nostra comprensione delle forze che governano l’universo, dalla matematica fondamentale alla fisica delle alte energie

OpenAI ha già collaborato con il Los Alamos National Laboratory per valutare i rischi posti dai modelli più avanzati nella creazione di armi biologiche.