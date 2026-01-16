OpenAI rende disponibile GPT-5.2-Codex tramite API

OpenAI ha lanciato GPT-5.2-Codex a dicembre, il suo modello di coding autonomo più avanzato fino a oggi, e le implicazioni sono inquietanti per chiunque stia iniziando una carriera nello sviluppo software. Il modello, ora disponibile tramite API, è ottimizzato per compiti di programmazione complessi e prolungati: creare nuove funzionalità, eseguire il refactoring di codice esistente, cacciare bug nascosti in codebase giganti. E lo fa così bene da battere tutti i benchmark esistenti.

GPT-5.2-Codex è ora disponibile tramite API

Il CEO di Cursor ha twittato che il suo team ha usato GPT-5.2-Codex per costruire un browser web interamente da zero. Il modello ha lavorato ininterrottamente per un’intera settimana, producendo alla fine più di tre milioni di righe di codice distribuite su migliaia di file. Il risultato? Un browser funzionante con motore di rendering scritto in Rust, parsing HTML, gestione CSS, layout, elaborazione del testo, painting e persino una macchina virtuale JavaScript personalizzata. Tre milioni di righe. In una settimana…

GPT-5.2-Codex è disponibile nelle API delle Risposte di OpenAI ed è già supportato dai più popolari ambienti di sviluppo integrati: Cursor, Windsurf, Factory, GitHub e altri. Questo significa che qualsiasi sviluppatore con accesso all’API può integrarlo nel proprio flusso di lavoro e delegare compiti complessi al modello.

Il modello raggiunge prestazioni da primato su benchmark come SWE-Bench Pro e Terminal-Bench 2.0, due test progettati per misurare quanto bene un’AI riesce a completare compiti di sviluppo reali invece che esercizi accademici. GPT-5.2-Codex non solo supera i modelli precedenti, ma stabilisce nuovi record che probabilmente verranno battuti solo dalla prossima generazione di modelli OpenAI o dai concorrenti Anthropic e Google.

Migliore gestione del contesto lungo e codebase enormi

Una delle novità principali di GPT-5.2-Codex è la migliore gestione delle prestazioni sul lungo periodo grazie alla compattazione del contesto. In pratica, il modello riesce a mantenere traccia di informazioni rilevanti anche dopo migliaia di righe di codice generate, senza perdere il filo o iniziare a ripetere pattern sbagliati.

Gestire codebase di grandi dimensioni è sempre stato un problema per i modelli AI. GPT-5.2-Codex, secondo OpenAI, è molto più solido in questo ambito. Riesce a navigare tra migliaia di file, capire dipendenze complesse, identificare dove inserire nuovo codice senza rompere funzionalità esistenti. Tutto quello che un developer junior impiega mesi ad imparare, il modello lo fa nativamente.

Ora è più affidabile, con meno allucinazioni, meno bug generati dal modello e minor bisogno di controllo costante. Non è perfetto, ma inizia a sembrare possibile affidargli un modulo intero e trovare dopo qualche ora codice che funziona davvero.

Cosa significa per i developer junior

Siamo solo all’inizio del 2026. Entro la fine dell’anno, OpenAI, Anthropic e Google rilasceranno modelli di programmazione ancora più capaci. Modelli che potrebbero realisticamente sostituire ingegneri informatici di livello junior e non solo per molti compiti.

Non stiamo parlando di scenari futuristici lontani. Stiamo parlando di adesso. Se GPT-5.2-Codex può costruire un browser completo in una settimana, cosa gli impedisce di creare applicazioni web standard, API REST, microservizi, dashboard admin? Tutti quei progetti che finiscono nelle mani dei junior per fare pratica sul campo, adesso possono essere delegati a un modello AI che costa poco e sgobba di più.

Certo, i senior developer non verranno sostituiti domani. Servono ancora per architettura, decisioni strategiche, debugging complesso, code review. Ma se le posizioni entry-level e mid-level iniziano a scomparire, come fanno i junior a diventare senior? Come si fa a fare esperienza se non ci sono più compiti adatti al proprio livello?

Queste sono domande scomode che l’industria tech preferisce evitare mentre celebra ogni nuovo modello AI come “rivoluzionario”. Ma GPT-5.2-Codex non è solo un tool che rende i developer più produttivi. È un sostituto potenziale per intere categorie di lavoro. E siamo appena a gennaio.