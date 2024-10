OpenAI sfida Google con ChatGPT Search

Google ha integrato l’intelligenza artificiale nel motore di ricerca. OpenAI ha seguito il percorso inverso, sfidando l’azienda di Mountain View nel suo “regno”. ChatGPT Search è la funzionalità del chatbot che permette di cercare informazioni su Internet. Era accessibile in test da luglio ad un numero limitato di utenti. Ora è disponibile anche agli abbonati Plus e Team.

ChatGPT Search: risultati da fonti affidabili

ChatGPT risponde alle domande degli utenti utilizzando le informazioni pubblicate sul web. ChatGPT Search è quindi la naturale evoluzione. La funzionalità è integrata direttamente nell’interfaccia del chatbot (web, Windows, macOS, Android e iOS). La ricerca su Internet viene effettuata automaticamente in base alla query, ma è possibile attivarla manualmente cliccando sull’icona del mappamondo.

OpenAI sottolinea che si ottengono risposte veloci e rilevanti con link alle fonti, esattamente come nei motori di ricerca tradizionali. Il principale vantaggio è l’uso del linguaggio naturale. Inoltre è possibile ottenere informazioni più complete, senza cercare tra numerosi link singoli o ripetere la ricerca. ChatGPT può rispondere a domande successive sullo stesso argomento, ricordando l’intera conversazione.

Alla fine della risposta è presente il pulsante Sources che apre una barra laterale con tutte le fonti utilizzate dal chatbot. Le fonti sono ovviamente gli editori con i quali OpenAI ha sottoscritto un accordo: Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Dotdash Meredith, Financial Times, GEDI, Hearst, Le Monde, News Corp, Prisa (El País), Reuters, The Atlantic, Time, Vox Media e altri.

Il modello di ChatGPT Search è una versione ottimizzata di GPT-4o, addestrata anche con l’output del modello o1-preview. ChatGPT Search è disponibile per tutti gli abbonati Plus e Team, oltre che agli utenti nella lista d’attesa del prototipo SearchGPT. Nelle prossime settimane sarà disponibile anche per gli utenti Edu e Enterprise. Per l’accesso gratuito si dovrà attendere qualche mese.