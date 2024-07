SearchGPT: il nuovo motore di ricerca che sfida Google e Perplexity

OpenAI ha ufficialmente annunciato il lancio di SearchGPT, un motore di ricerca innovativo che combina la potenza di ChatGPT con funzionalità di ricerca avanzate. Questo nuovo strumento è disponibile a partire da oggi come prototipo in accesso privato, con una lista d’attesa per gli utenti interessati.

Caratteristiche di SearchGPT

SearchGPT è progettato per fornire risposte rapide e dirette a domande degli utenti, utilizzando informazioni aggiornate dal web. A differenza dei motori di ricerca tradizionali, SearchGPT permette interazioni più naturali, consentendo agli utenti di porre domande di follow-up e costruire un contesto condiviso con ogni query. Questo approccio conversazionale mira a migliorare l’esperienza di ricerca, rendendo le informazioni più accessibili e pertinenti.

Come Accedere a SearchGPT

Per utilizzare SearchGPT, gli utenti devono prima accedere al proprio account OpenAI e richiedere di unirsi alla lista d’attesa. OpenAI ha comunicato che solo 10.000 utenti saranno ammessi nella prima fase di lancio, quindi è consigliabile iscriversi il prima possibile per avere la possibilità di testare il nuovo motore di ricerca.

Integrazione con ChatGPT

OpenAI ha rivelato che le migliori funzionalità di SearchGPT saranno integrate in ChatGPT stesso, migliorando ulteriormente l’esperienza utente. Questo aspetto è particolarmente interessante in vista dell’imminente integrazione di ChatGPT in iOS 18, che promette di portare le capacità di ricerca a un nuovo livello.

SearchGPT e la sfida a Google

Il lancio di SearchGPT rappresenta un passo significativo per OpenAI nel mercato della ricerca online. Con la sua interfaccia pulita e intuitiva, SearchGPT non solo mira a competere con i motori di ricerca tradizionali come Google, ma anche a ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con le informazioni online, in modo simile a quanto sta già facendo Perplexity.