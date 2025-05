Dazi di Trump: Amazon subirà un impatto minimo

Tim Cook ha dichiarato che Apple perderà circa 900 milioni di dollari nel prossimo trimestre fiscale. Il CEO di Amazon (Andy Jassy) non ha fornito una cifra agli investitori, ma è certo che l’azienda di Seattle riuscirà a limitare l’impatto dei dazi introdotti da Trump per le importazioni dalla Cina. Intanto, la senatrice democratica Elizabeth Warren ha chiesto a Jeff Bezos se ha ricevuto favori dal Presidente.

Impatto minimo per i conti di Amazon

In base ai risultati finanziari del primo trimestre fiscale 2025, Amazon ha incrementato le entrate del 9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Durante la conference call con gli investitori, il CEO Andy Jassy ha evidenziato le incognite future perché non è noto quali saranno i dazi e come verranno applicati.

Jassy ha tuttavia dichiarato che la domanda non è diminuita. Anzi ci sono stati più acquisti in alcune categorie. L’azienda di Seattle non ha inoltre notato un aumento significativo del prezzo medio degli articoli. Amazon ha rilevato anche un aumento notevole delle vendite per i suoi prodotti (Essentials).

In definitiva, il CEO ha rassicurato gli investitori in quanto l’impatto dei dazi sarà minimo. L’azienda offre milioni di articoli, quindi può affrontare condizioni difficili meglio di altri. Gli utenti troveranno sempre un venditore che offre prodotti a prezzi più bassi.

A fine aprile era trapelata un’indiscrezione sulla possibile visualizzazione dei dazi accanto ai prezzi dei prodotti. Amazon ha prontamente smentito, affermando che l’ipotesi avrebbe eventualmente riguardato Haul. Secondo la CNN, Trump ha chiamato Jeff Bezos dopo la pubblicazione dell’articolo su Punchbowl News.

La senatrice democratica Elizabeth Warren ha inviato una lettera a Bezos per chiedere informazioni sulla conversazione. La senatrice sospetta che Bezos ha ricevuto promesse o favori da Trump per non mostrare i dazi, ipotizzando anche una possibile corruzione. Bezos dovrà rispondere entro il 13 maggio.