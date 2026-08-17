OpenRouter sarà la nuova acquisizione di Stripe

La stretta di mano non è ancora stata ufficializzata, ma dovrebbe esserlo a breve: Stripe sta per annunciare l’acquisizione di OpenRouter. Si tratta di un’operazione dal valore economico quantificato in oltre 7 miliardi di dollari, secondo alcune fonti ritenute a conoscenza dell’accordo, ma per ovvie ragioni rimaste anonime. A darne notizia è stata la redazione di Bloomberg.

Stripe vicina all’acquisizione di OpenRouter

Una mossa di questo tipo è particolarmente interessante perché rappresenta un evidente punto di contatto tra due realtà appartenenti ad ambiti solo apparentemente diversi e lontani: quello della finanza (nel dettaglio della gestione dei pagamenti) e quello dell’intelligenza artificiale, settore al centro dell’attenzione da ormai parecchio tempo e che molti danno come ormai prossimo allo scoppio della bolla.

OpenRouter ha annunciato un restyling del proprio logo e della propria identità visiva proprio di recente, a metà luglio. Non sapremo mai se l’ha fatto proprio in vista dell’acquisizione. Sul proprio sito ufficiale, la società afferma di avere già oltre 10 milioni di utenti su base mensile, supportando più di 500 modelli AI forniti da circa 80 provider.

Come già scritto, al momento non ci sono conferme. Entrambe le aziende si sono trincerate dietro al più classico dei no comment . Vista l’assenza di smentite e l’autorevolezza di chi ha lanciato l’indiscrezione, l’esperienza ci dice che presto vedremo arrivare un comunicato ufficiale.

L’ipotesi PayPal non è ancora del tutto sfumata

Rimane sul piatto anche l’ipotesi dell’acquisizione di PayPal, già formulata all’inizio dell’anno, ma di cui non si è saputo più nulla. In questo caso, l’investimento economico sarebbe molto più ingente, arrivando a toccare i 53 miliardi di dollari stando a quanto emerso.

Le azioni PYPL hanno invertito un trend negativo nell’ultimo mese e sono tornate a crescere. Ora, la flessione rispetto a un anno fa è pari all’11% circa, di gran lunga inferiore rispetto a quanto era alla fine dell’inverno.