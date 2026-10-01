1337x rischia il blackout, missili russi colpiscono i suoi server

1337x è uno dei siti di torrent più conosciuti e frequentati al mondo da chi cerca file da scaricare tramite circuiti peer-to-peer. Ha rischiato di andare offline a lungo, ma non per una delle tante cause legali che nel corso del tempo l’hanno preso di mira, come si potrebbe immaginare. La responsabilità è degli attacchi missilistici della Russia indirizzati all’Ucraina, dove si trovano i data center che ospitano i suoi server.

I missili russi hanno messo offline 1337x

A raccontarlo sono i suoi stessi gestori, pubblicando sulla homepage il messaggio visibile qui sotto. Lo riportiamo in forma tradotta. È in corso l’operazione di ripristino, con la prospettiva di trovare una soluzione alternativa in grado di risolvere il problema.

Gli attacchi missilistici contro i data center in Ucraina hanno messo fuori servizio diversi server della nostra rete. Stiamo lavorando per ripristinarli. Stiamo inoltre lavorando attivamente a una soluzione più definitiva per difenderci dai persistenti attacchi web subiti negli ultimi mesi.

È uno dei siti più longevi della sua categoria. Creato nel lontano 2007, ha guadagnato una notevole popolarità soprattutto in seguito alla chiusura di KickassTorrents, tra il 2015 e il 2016. Come si legge qui sopra, di recente è stato preso di mira anche da attacchi informatici, spingendo i gestori a decidere di implementare filtri per bloccare gli indirizzi IP da cui provengono volumi elevati di richieste.

I missili della Russia rivolti ai data center in Ucraina hanno messo fuori uso diverse risorse online, compreso il sito ufficiale di Nordic Quality (nordicq.org), marchio del gruppo Aurdel specializzato in prodotti per la casa.

È accaduto qualcosa di simile anche in Medio Oriente. Tra marzo e aprile, alcune infrastrutture AWS (Amazon Web Services) negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrein sono state colpite da droni lanciati dall’Iran. Una parte dei dati ospitati nei server è andata persa per sempre.