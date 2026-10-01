 Libero down l'1 ottobre? Tutti gli aggiornamenti
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Libero down l'1 ottobre? Tutti gli aggiornamenti

Possibile down in corso per Libero, c'è un picco di segnalazioni: qui tutti gli aggiornamenti sulla situazione, in tempo reale.
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Possibile down in corso per Libero, c'è un picco di segnalazioni: qui tutti gli aggiornamenti sulla situazione, in tempo reale.
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Il portale Downdetector sta registrando un picco di segnalazioni per problemi con i servizi di Libero. Il grafico qui sotto mostra la situazione. Aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità.

Il down di Libero dell'1 ottobre 2026

Problemi per Libero e Virgilio: cosa succede?

Facendo parte dello stesso gruppo (Italiaonline), ci sono feedback relativi ad alcuni problemi in corso anche per i servizi di Virgilio.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 1 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
1 ott 2026
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