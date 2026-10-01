Libero down l'1 ottobre? Tutti gli aggiornamenti

Il portale Downdetector sta registrando un picco di segnalazioni per problemi con i servizi di Libero. Il grafico qui sotto mostra la situazione. Aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità.

Problemi per Libero e Virgilio: cosa succede?

Facendo parte dello stesso gruppo (Italiaonline), ci sono feedback relativi ad alcuni problemi in corso anche per i servizi di Virgilio.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.