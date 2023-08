Opera Aria: IA disponibile anche nell'app iOS

Aria è disponibile in Opera per iOS. Anche la versione del browser compatibile con il sistema operativo di Apple supporta quindi l’intelligenza artificiale generativa sviluppata dalla software house norvegese in collaborazione con OpenAI. La soluzione IA è ora accessibile su tutte le piattaforme (desktop, Android e iOS).

Opera Aria: IA anche su iOS

Opera sottolinea Aria viene già utilizzata da oltre un milione di utenti. Essendo basata sullo stesso modello di ChatGPT è possibile accedere alle stesse funzionalità, quindi la soluzione IA fornisce informazioni su qualsiasi argomento, senza la necessità di usare un motore di ricerca o leggere numerose pagine web.

Aria può accedere in tempo reale al web per cercare informazioni aggiornate. Gli utenti potranno quindi sfruttare gratuitamente una delle funzionalità esclusive di ChatGPT Plus. È possibile anche usare il microfono per fare domande con la voce. Aria è accessibile nel menu More (l’ultima scheda a destra nella barra di navigazione). Essendo una funzionalità “opt-in” è necessario effettuare il login con un account Opera.

Grazie all’architettura Composer, la software house potrebbe aggiungere il supporto per altri modelli IA. Ovviamente sono sempre presenti le altre popolari funzionalità del browser, tra cui ad blocker, blocco dei tracker, navigazione privata, VPN gratuita, Fast Action Button e My Flow (condivisione dei file tra dispositivi). Opera per iOS con Aria è disponibile in oltre 180 paesi, Italia inclusa.