L'IA di Aria da oggi nella versione Android di Opera

Solo un paio di giorni dopo aver lanciato la nuova versione One per piattaforme desktop, Opera rinnova l’edizione Android del proprio browser, anche in questo caso attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale. È quella di Aria, di cui abbiamo scritto su queste pagine fin dall’avvio della fase di test a fine maggio.

Il browser Opera accoglie l’IA di Aria su Android

Si tratta del frutto della collaborazione tra la software house norvegese e OpenAI, l’organizzazione statunitense che ha dato i natali a ChatGPT. La novità porta su smartphone e tablet un servizio gratuito per l’accesso al popolare strumento GPT, ampliato dall’architettura Composer sviluppata internamente e abbinato ai risultati in tempo reale provenienti dal Web. Sono queste le parole di Stefan Stjernelund, VP Product al lavoro sul progetto.

L’intelligenza artificiale ha segnato un profondo e rapido cambiamento nelle nostre vite. Il modo in cui lavoriamo, il modo in cui acquisiamo informazioni, ciò che ci aspettiamo dai nostri browser: tutto sta cambiando. Siamo estremamente entusiasti di rendere accessibile a tutti il potenziale dell’IA, cosicché gli utenti possano avere uno strumento nativo di IA come Aria sempre a portata di mano quando sono in movimento.

L’obiettivo dell’iniziativa è dunque quello di incrementare la produttività e supportare la creatività, facendo leva sulle potenzialità dell’IA generativa, ad esempio per trovare informazioni, scrivere codice o fornire risposte alle domande sui prodotti. Riportiamo di seguito un estratto dal comunicato stampa giunto in redazione.

Quando gli utenti aprono dei link con Aria, insieme alla nuova scheda apparirà una piccola finestra di Aria Chat. Grazie a essa, gli utenti possono facilmente continuare la conversazione in corso con Aria. I nuovi link nella stessa chat saranno aperti in nuove schede, il che rende più facile per gli utenti navigare e confrontare le informazioni in un’interfaccia browser, senza dover cercare la scheda della funzione IA in un browser o aprire una nuova app.

Abbiamo già citato l’infrastruttura Composer del browser, pensata per espandersi in futuro con l’integrazione di altre funzionalità, a partire dai servizi di ricerca potenziati offerti dai partner.

La nuova versione di Opera per Android con l’IA di Aria è già disponibile per il download e l’installazione dalla piattaforma Google Play. Rimangono invariate le funzionalità già ben note: dalla VPN gratuita al blocco automatico delle inserzioni pubblicitarie.