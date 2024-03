Oppenheimer in streaming: guarda il film di Nolan

Con ben sette premi Oscar ricevuti, Oppenheimer entra di diritto nella storia del cinema: guarda il film in streaming. Diretto da Christopher Nolan e interpretato magistralmente da Cillian Murphy, Emily Blunt e Robert Downey Jr, la pellicola racconta la vita del fisico teorico statunitense che creò la bomba atomica, cambiando per sempre il destino del mondo.

Guarda in streaming Oppenheimer, il capolavoro di Nolan

Le statuette ricevute sono state per il Miglior film, il Miglior regista, il Miglior attore (Cillian Murphy), il Miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.), il Miglior montaggio (Jennifer Lame), la Miglior fotografia (Hoyte van Hoytema) e la Miglior colonna sonora (Ludwig Göransson). Una gioia per gli occhi e non solo, da godere a risoluzione Ultra HD 4K su Prime Video con doppiaggio in italiano oppure in lingua originale.

Vivi l’esperienza del fenomeno globale mozzafiato che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo. Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer catapulta il pubblico nella mente del fisico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), il cui lavoro fondamentale al Progetto Manhattan contribuì alla nascita della prima bomba atomica.

Non è tutto: gli abbonati Prime possono vedere in streaming gratis alcuni contenuti extra. Eccoli.

Sempre su Prive Video c’è The Real Oppenheimer, un documentario che ripercorre la storia del fisico statunitense. Una visione consigliata a chi vuol saperne di più sull’uomo che, con la sua invenzione, ha cambiato per sempre il mondo.

Nel 1945 il mondo entrò nell’era atomica. Con il suo ruolo di padre della bomba consolidato, Oppenheimer divenne sempre più preoccupato per il potenziale pericolo che le invenzioni scientifiche potevano rappresentare per l’umanità.