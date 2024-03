OPPO A38: impossibile RESISTERGLI (-36%)

Con l’OPPO A38, l’innovazione e lo stile si fondono per offrirti un’esperienza senza pari nel mondo degli smartphone. Grazie alla sua doppia fotocamera con design verticale, composta da una primaria da 50MP, puoi catturare ogni momento con una qualità fotografica eccezionale. Dai selfie ai panorami, ogni scatto sarà un’opera d’arte da condividere con il mondo.

Attualmente in mega sconto del 36% su Amazon, questo è un ottimo momento per acquistarlo al prezzo speciale di soli 139,99 euro, anziché 219,99 euro.

OPPO A38: questa offerta è a tempo limitato

Ma la bellezza dell’OPPO A38 non si ferma alla sua fotocamera. Il suo design è un vero e proprio gioiello, con la lavorazione esclusiva OPPO Glow a doppia trama che lo protegge da impronte digitali e graffi, mentre gli conferisce un aspetto satinato che non passerà inosservato. È uno smartphone che fa girare la testa, ovunque tu vada.

Il display LCD HD+ da 6.56″ dell’OPPO A38 è un vero spettacolo per gli occhi, offrendoti colori vividi e dettagli nitidi per una visione senza compromessi dei tuoi contenuti multimediali preferiti. Che tu stia guardando un film, giocando o navigando sul web, ogni immagine prende vita sullo schermo.

E con una batteria da 5000mAh, puoi fare tutto ciò che vuoi senza dover preoccuparti di rimanere a corto di energia. Inoltre, la tecnologia di ricarica SUPERVOOC 33W ti consente di recuperare rapidamente la carica in modo sicuro e affidabile, per non perdere mai un momento importante.

Quando apri la confezione dell’OPPO A38, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare: lo smartphone stesso, un caricatore rapido da 33W, un cavo di ricarica USB-C, una pellicola protettiva per lo schermo, uno strumento per l’estrazione della SIM e tutte le istruzioni necessarie per iniziare.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere un dispositivo che unisce potenza, eleganza e funzionalità in un unico pacchetto. Acquista subito l’OPPO A38 e scopri il piacere di avere il controllo della tecnologia al tuo fianco, ogni giorno. Approfitta subito di questa occasione su Amazon e fallo tuo al prezzo speciale di soli 139,99 euro.