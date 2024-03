OPPO A79 5G sarà il tuo prossimo smartphone a questo prezzo! (-32%)

Questo smartphone si distingue per il suo esclusivo design Shimmering Weaving, che conferisce al telefono un aspetto cangiante e luminoso, catturando l’attenzione in qualsiasi contesto. Questa particolare finitura, inoltre, non solo aggiunge uno straordinario tocco estetico, ma fornisce anche una protezione superiore contro graffi e usura, garantendo che il telefono rimanga sempre impeccabile anche dopo un utilizzo prolungato.

Il suo schermo LCD SUNLIGHT da 6.72″ è semplicemente sorprendente. Grazie alla sua ampiezza, questo display offre un’immersione totale nei tuoi contenuti preferiti, con colori naturali e una luminosità elevata che consente di apprezzare ogni dettaglio anche sotto la luce diretta del sole.

Il processore 5G garantisce poi prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. La combinazione di una memoria RAM da 8GB e uno storage interno da 256GB assicura che avrai sempre abbastanza spazio per le tue app, foto, video e altro ancora, senza preoccuparti di rimanere a corto di risorse.

Lato batteria, abbiamo una capienza da 5000mAh che sarà in grado di supportarti per l’intera giornata, anche con un utilizzo intensivo del telefono. E con la tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC 33W, puoi riportare il telefono al massimo della carica in un batter d’occhio.

Infine, la confezione include non solo lo smartphone stesso, ma anche un cavo di ricarica USB-C, una pellicola protettiva per lo schermo, il SIM Ejector per l’installazione delle schede SIM e la manualistica completa.