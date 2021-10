OPPO Band Sport Tracker ad un prezzo MAI VISTO PRIMA

Da alcune ore è in super sconto su Amazon il fantastico dispositivo dedicato allo sport di OPPO, ebbene sì sto parlando della Smart Band OPPO Band Sport Tracker. Grazie allo sconto imperdibile del 50%, puoi portartelo a casa con appena 24,90 euro, il prezzo più basso mai registrato su Amazon.

Le spedizioni sono finanche gratuite e veloci tanto che ti permetto di riceverlo a casa tua in appena 24/48 ore. Cosa stai aspettando?

OPPO Band Sport Tracker: la smartband di cui hai bisogno

Dotata di uno schermo AMOLED luminoso da 1.1 pollici e protetto da un vetro curdo 2D rinforzato, la smartband di casa OPPO si posiziona in assoluto fra le migliori band attualmente disponibili sul mercato. Grazie al suo design eccezionale e al cinturino innovativo Style Strap, il fitness tracker risulta essere molto bello da vedere e, al contempo, anche estremamente comodo da indossare. Questa nuova introduzione può infatti essere regolata in modo flessibile e in tutte le direzioni, adattandosi così al tuo polso in maniera perfetta.

Lo Sport Tracker è inoltre dotato di un sensore SpO2 che ti permette di monitorare costantemente i livelli di ossigeno nel sangue. La saturazione dell’ossigeno viene anche monitorata mentre dormi, il che ti permette di misurare altresì la durata del sonno e le sue fasi. Non c'è da aggiungere che è ovviamente stato pensato per garantirti il massimo della comodità nel corso dei tuoi allenamenti. Non mancano all'appello ben 12 modalità di workout che ti aiuteranno in ogni tipo di allenamento tu faccia.

Cosa stai aspettando? Acquista subito la tua nuova smartband OPPO Band Sport Tracker al piccolo prezzo di soli 24.90 euro su Amazon. Grazie alle spedizioni Prime la ricevi a casa tua gratuitamente in appena 24/48 ore.