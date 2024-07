Giù al MINIMO STORICO il prezzo degli OPPO Enco Air3 Pro

Con lo sconto del 47% rispetto al listino ufficiale, gli OPPO Enco Air3 Pro scendono al loro prezzo minimo storico. Amazon li rende così un’occasione da cogliere al volo per chi cerca auricolari wireless di alta qualità e con un design ricercato. La certificazione IP55 garantisce la resistenza ad acqua e polvere.

Auricolari wireless: l’offerta su OPPO Enco Air3 Pro

Ciò che li rende davvero particolari e speciali è la presenza di un driver dinamico da 12,4 mm con un innovativo diaframma a cupola realizzato in fibra di bambù, più leggero, robusto ed elastico rispetto a quelli tradizionali, per un’esperienza di ascolto delle alte frequenze estremamente dettagliata e priva di distorsioni. Ci sono poi la riduzione attiva del rumore a doppio microfono con intelligenza artificiale (4 modalità differenti) che entra in azione durante le chiamate e la riproduzione dei contenuti multimediali, l’autonomia fino a 30 ore grazie alla custodia di ricarica in dotazione e il supporto alla connettività Bluetooth 5.3 con audio binaurale e possibilità di abbinarli a due dispositivi in contemporanea, ad esempio lo smartphone e il tablet. Ogni operazione è gestita dal chip interno che utilizza il protocollo LDAC. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Approfitta dello sconto del 47% applicato in automatico e acquista gli auricolari wireless OPPO Enco Air3 Pro al prezzo finale di soli 47,49 euro, invece di 89,99 euro come da listino, risparmiando quasi la metà. La colorazione è Bianco (quella Verde è in offerta a 49,99 euro).

Puoi contare su Amazon sia per la vendita che per la spedizione. La disponibilità è immediata e c’è la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento.