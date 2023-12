OPPO Enco Air3 Pro colorate, FAVOLOSE e con cancellazione rumore, eBay

La ricerca per un paio di wearable senza limiti termina qui. Non perché tu non ne abbia più bisogno o non ci siano modelli all’altezza delle aspettative ma perché OPPO Enco Air3 Pro sono disponibili e sono pronte a soddisfarti.

Colorate e con tutto al loro interno per un’esperienza senza eccezioni. Ora che sono disponibili su eBay non te le perdere. Collegati al volo e usa il codice “FESTA23” al momento del pagamento per farle diventare tue ad appena 76€.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono sia gratuite che rapide su tutto il territorio italiano.

OPPO Enco Air3 Pro, le wearable che alle orecchie stupiscono

OPPO Enco Air3 Pro è un prodotto tecnologico di ultima generazione. Per un paio di auricolari Bluetooth che sanno davvero il fatto loro, questi non hanno limiti. Una volta che li indossi te ne accorgi perché non ti fanno mancare niente né a portata di orecchio, né a portata di mano.

In modo particolare ti dico subito che le puoi usare sia su Android che iOS. Naturalmente il Bluetooth è avanzato per connessioni a bassa latenza e di ottima qualità in modo da poterti muovere con libertà anche se non hai lo smartphone sempre in tasca. In fin dei conti sono anche impermeabili così ti ci puoi allenare insieme.

Comode, stabili e leggere. Con driver in bambù di qualità avanzata e cancellazione del rumore adornata da intelligenza artificiale ottieni il massimo delle prestazioni. Non mancano all’appello i microfoni e i controlli touch per gestirle con un tocco.

Concludo col dirti che la batteria non lascia dubbi: come una ciliegina sulla torta ti garantisce 30 ore di utilizzo in totale.

