OPPO Enco Free 2 a questo prezzo non te le aspetti

Un paio di true wireless più che eccezionali, le OPPO Enco Free 2 con difficoltà ti possono deludere visto che integrano al loro interno tutte le comodità di questo mondo. Perfette sia per chiamate che per ascoltare musica, queste wearable le acquisti persino concludendo un affare visto e considerato che sono in promozione su Amazon e con appena 77,99€ te le porti a casa. Ebbene sì, non è uno scherzo: il ribasso che supera i 50 euro è proprio qua per spingerti all'acquisto perché, in fin dei conti, lo sai che le vuoi.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia, specialmente se hai Prime.

OPPO Enco Free 2: un mondo di possibilità nelle tue orecchie

Disponibili in colorazione nera, le OPPO Enco Free 2 ti stupiscono già a partire dalla loro estetica visto che sono dotate di un case di ricarica compatto ma che in termini di qualità ha ben poco da invidiare. Comodissimo da portare sempre dietro viste le dimensioni ridotte, è il tuo alleato fuori e dentro casa.

Le wearable in sé e per sé appartengono alla tipologia In ear, ciò significa che si plasmano alle tue orecchie grazie a delle morbide punte in silicone che sai ch c'è? Sono comode e forniscono altri due vantaggi: facilitano l'adesione così da elevare la stabilità e ti isolano in modo superiore dai rumori ambientali. Conta che poi non manca la cancellazione del rumore quindi sarà come vivere nella tua bolla quando le indosserai.

In termini di riproduzione della musica puoi stare tranquillo che sono eccezionali, grazie ai vari controlli le sfrutti a pieno senza avere l'ansia del tenere lo smartphone in mano. Infine con il Bluetooth 5.2 le connessioni non possono che estere di ottima qualità e a bassa latenza.

Acquista subito le tue OPPO Enco Free 2 su Amazon a soli 77,99€ con spedizioni rapide e gratuite.