OPPO Enco X: auricolari True Wireless in OFFERTA A TEMPO

Gli auricolari perfetti per ascoltare la musica in giro o quando sei a casa: sono gli OPPO Enco X che oggi puoi acquistare in offerta a tempo a soli 59,99 euro. Lo sconto è del 14% ed hai anche la spedizione Prime per la consegna immediata.

Auricolari OPPO Enco X: universali e perfetti per tutto

Realizzati in collaborazione con Dynaudio, un marchio danese rinomato nel mondo dell’audio HiFi, questi auricolari True Wireless portano con sé decenni di esperienza nel settore, garantendo un suono cristallino e dettagliato: il design a doppio driver coassiale è infatti una caratteristica che solitamente si ritrova nei dispositivi audio di fascia alta. Una soluzione che permette una separazione precisa delle frequenze, offrendo bassi profondi e alti chiari.

Tra le funzioni disponibili, la Modalità Transparency è un vero game-changer. Questa funzione ti permette di percepire l’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari, consentendoti di conversare o prestare attenzione a ciò che ti circonda con un semplice tocco.

La trasmissione wireless LHDC offre una riproduzione audio impeccabile mantenendo intatta la qualità del suono in ogni situazione: la connessione bluetooth 5.2 assicura una stabilità delle frequenze sempre al top.

Comodi da indossare, con un peso inferiore ai 5 grammi e punte in silicone a doppia durezza, questi auricolari sono capaci di adattarsi comodamente al tuo orecchio, garantendo stabilità anche durante l’uso prolungato. Poi, la cancellazione attiva del rumore ti permette di isolarti dal mondo esterno per concentrarti solo sulla tua musica.

Compatibili sia con dispositivi Android che iOS, e con la certificazione IP54, sono resistenti a polvere e schizzi d’acqua, perfetti per accompagnarti in ogni situazione: acquistali adesso a soli 59,99 euro.