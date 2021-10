Oppo festeggia il record di vendite in Italia

Oppo ha annunciato di aver raggiunto un importante traguardo in Italia: due milioni di smartphone venduti. Il successo ottenuto dai dispositivi mobile del produttore cinese è testimoniato dal fatto che l'Italia è oggi il primo mercato in Europa. Gli ultimi modelli ad arrivare nel nostro paese sono Reno6 e Reno6 Pro, entrambi con modem 5G.

Record di vendite per Oppo in Italia

Oppo è arrivato in Italia nel 2018. In soli tre anni è diventato uno dei brand più apprezzati dagli utenti italiani, grazie agli smartphone delle serie Find X, Reno e A che coprono ogni fascia di prezzo. Innovazione, design e prestazioni sono le tre caratteristiche principali che hanno permesso all'azienda cinese di vendere 2 milioni di unità in Italia e diventare il quarto produttore mondiale.

Il legame con il nostro paese è testimoniano anche dalla recente partnership sottoscritta con la società AC Milan. Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha dichiarato:

Celebrare questo traguardo a poco più di sei mesi dal raggiungimento del primo milione di smartphone venduti in Italia, rappresenta per noi un momento importante e ricco di significato. Siamo estremamente grati a tutti gli utenti italiani che, giorno dopo giorno, continuano a sceglierci, riconoscendo il grande lavoro di ricerca e innovazione che da sempre contraddistingue i nostri dispositivi. Dalla rivoluzionaria famiglia Oppo Find X3 alla più recente Reno6 Series, passando per l’apprezzata Serie A, il nostro ecosistema offre oggi un’offerta sempre più ampia, in grado di rispondere al meglio alle esigenze di ogni consumatore.

A proposito della serie Oppo Reno6, gli utenti italiani hanno sicuramente visto lo spot con la cantante Elodie sui principali canali televisivi. Fino al 31 ottobre è possibile sfruttare i coupon da 40 e 25 euro per l'acquisto dei due smartphone su Amazon. Questi sono i prezzi scontati: