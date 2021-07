OPPO Italia è rossonera: Official Mobile Partner del Milan

Il mondo del calcio e quello della tecnologia, sempre più vicini. Annunciata oggi la stretta di mano siglata tra OPPO Italia e AC Milan, con la filiale nostrana del gruppo che diventa Official Mobile Partner della squadra rossonera.

La finalità dichiarata è quella di dar vita a creazione di una serie di eventi e iniziative esclusive congiunte, con l'obiettivo di connettere ed entusiasmare tutti gli appassionati di sport, tech, innovazione e stile . Questo il commento di Li Ming, General Manager di OPPO Italia.

Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership come Official Mobile Partner con AC Milan, una delle realtà sportive più famose, non solo a livello nazionale, ma anche a livello globale. La perfetta combinazione tra orientamento all’innovazione e valorizzazione dell’eccellenza che accomuna le nostre aziende consentirà di realizzare progetti unici e coinvolgenti. Questa importante collaborazione rappresenta per noi la possibilità di far conoscere a un pubblico ancora più ampio il nostro ricco ecosistema, allargando ulteriormente la nostra fanbase a tutti i tifosi Rossoneri.