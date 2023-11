OPPO Find X5 Lite è lo smartphone del Cyber Monday: offerta LIMITATA

Se vuoi mettere tra le tue mani uno smartphone dal prezzo ristretto ma dal potenziale smisurato allora opta per OPPO Find X5 Lite e non avrai più dubbi. Bello, funzionale e soprattutto di ottima qualità. Per un utilizzo quotidiano è stellare ma anche per qualcosa di più non ti crea problemi.

Black Friday e Cyber Monday

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

OPPO Find X5 Lite, lo smartphone di cui non fare assolutamente a meno

OPPO Find X5 Lite è uno smartphone completo e perfetto per tutti i giorni. Chi lo acquista ne rimane entusiasta visto che ha tutto al suo interno e non ti fa mancare proprio nulla. Pensa che solo con la memoria ha il potenziale di ammaliarti: 256 GB di spazio da usare come e quando vuoi.

Altra chicca assoluta è questo display ampio e di qualità elevata. Il pannello è AMOLED a 90Hz così da regalarti fluidità e colori vividi e realistici ma se questo non ti basta, goditi anche la risoluzione FHD+. Grazie a queste caratteristiche hai tutte le carte in regola per applicazioni, social, streaming e persino gaming.

Con tripla fotocamera posteriore e selfie cam che ti fa brillare, hai ben poco di cui preoccuparti.

Ultima feature da non sottovalutare? La batteria che dura fino al giorno dopo e con tanto di ricarica veloce.

OPPO FIND X5 Lite a soli 269€

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

