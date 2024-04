Opus Claude 3 sbarca su Amazon Bedrock

La famiglia completa dei modelli Claude 3 di Anthropic è ora disponibile sulla piattaforma di sviluppo AI di Amazon. Si tratta di una novità interessante per gli sviluppatori che desiderano sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa nelle loro applicazioni.

L’arrivo di Opus di Anthropic

Dopo l’annuncio, avvenuto più di un mese fa, che Claude 3 Sonnet e Haiku erano accessibili al pubblico su Amazon Bedrock, ora anche Opus, il modello linguistico di grandi dimensioni più avanzato di Anthropic, si unisce al gruppo. Questo rende Amazon il primo servizio gestito a supportare tutti e tre i modelli di intelligenza artificiale di Anthropic.

Opus, che in passato ha rivendicato il titolo di “miglior modello AI” su Chatbot Arena (anche se recentemente detronizzato da GPT-4 Turbo di OpenAI), offre una vasta gamma di possibilità agli sviluppatori. Questo potente strumento può essere utilizzato per creare applicazioni di AI generativa in grado di automatizzare le attività, sviluppare flussi di lavoro sulle entrate, condurre previsioni finanziarie complesse e persino contribuire alla ricerca e allo sviluppo.

Come gli altri modelli della famiglia Claude 3, Opus supporta un massimo di 200.000 token e può parlare diverse lingue, tra cui inglese, giapponese e spagnolo. Su Amazon Bedrock, il prezzo è di 0,015 dollari per 1.000 token di input e 0,075 dollari per 1.000 token di output, rendendolo più costoso rispetto a Sonnet e Haiku.

La disponibilità di Claude Opus

La disponibilità di Opus su un servizio completamente gestito può offrire tranquillità ai clienti aziendali che desiderano sfruttare le capacità di questo modello avanzato. La gestione e la manutenzione di un sistema così potente richiedono risorse significative, che non tutte le aziende sono in grado di fornire. L’esperienza di Amazon nel cloud e nelle infrastrutture potrebbe rivelarsi un punto di forza in questo contesto.

Attualmente, Claude 3 Opus è disponibile solo in Oregon, nonostante sia accessibile a tutti. Per rimanere aggiornati sulla disponibilità del modello nel proprio Paese, basta consultare l’elenco completo dei Paesi fornito da Amazon.

La partnership tra Anthropic e Amazon non sorprende, considerando l’investimento di 4 miliardi di dollari di Amazon in OpenAI, rivale di Anthropic. Tuttavia, Amazon si distingue per il suo impegno nel supportare i migliori modelli di IA di cui le aziende possono avere bisogno, come dimostra anche il sostegno all’intera linea di Mistral AI.